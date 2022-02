PlayStation Now : GTA Vice City, Little Big Workshop, voici les jeux de février de 2022

Ce mois-ci, PlayStation Now accueille le remaster de GTA Vice City dans son catalogue, aux côtés de trois autres titres plus confidentiels : Death Squared, Little Big Workshop et Through The Darkest Times.

Depuis le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft, les yeux du monde entier — du moins, ceux des joueurs — sont tournés vers Sony. Alors que la réponse s’est fait attendre durant plusieurs jours, le géant japonais a annoncé hier l’acquisition de Bungie, le studio derrière Halo et Destiny. S’il est aisé d’y voir une réplique directe envers son rival, cette transaction est pour l’heure loin d’être à la hauteur du coup porté par l’écurie adverse. En effet, ce sont bien les abonnés au Xbox Game Pass qui seront les premiers à bénéficier du rachat d’Activision-Blizzard.

Or, de son côté, Sony n’a pas encore vraiment de proposition équivalente. Les bruits de couloir évoquent bien le projet Spartacus, plateforme similaire dédiée aux jeux PlayStation, mais il faudra attendre ce printemps pour en avoir un aperçu. En attendant, les joueurs doivent se contenter du PlayStation Plus et PlayStation Now. Ce dernier vient justement de dévoiler sa fournée de février, un brin mollassonne au vu des enjeux actuels. Voici donc la liste complète :

GTA Vice City : The Definitive Edition

Death Squared

Little Big Workshop

Through The Darkest Times

En début d’année, le service nous avait régalé en nous offrant Mortal Kombat 11, Final Fantasy XII ou encore Kerbal Space Program. C’est donc une liste plus timide que nous propose Sony ce mois-ci, largement portée par le remaster de GTA Vice City. Sorti le 11 novembre dernier aux côtés de San Andreas et de GTA III au sein du pack GTA The Trilogy, le jeu propose de redécouvrir le titre culte sorti il y a tout juste 20 ans. Alors que le remaster de San Andreas est disponible sur Xbox Game Pass, difficile encore une fois de ne pas y voir là une réponse à Microsoft.

Le reste de la liste comporte le jeu de puzzle Death Squared, qu’on vous conseille de tester à plusieurs. On y trouve également Little Big Workshop, qui vous place dans la peau d’un gérant d’entrepôt destiné à devenir un mania de l’industrie. Enfin, Through The Darkest Times vous emmène dans le Berlin des années 30, où vous êtes chargés de faire tomber le régime nazi à coup d’actions de communication et de sabotage. Tous ces jeux sont disponibles dès aujourd’hui.