Playstation VR 2 : pas de casque de réalité virtuelle sur PS5 avant 2023

D'après le Youtubeur gaming PSVR Without Parole, il y a très peu de chances de voir arriver le Playstation VR 2 avant l'année 2023. Selon ses informations, Sony attendre d'être en capacités de proposer un maximum d'unités au lancement. Or, la pénurie mondiale de composants l'en empêche actuellement.

Comme vous le savez, la PS5 profitera à son tour de son propre casque de réalité virtuelle. La chose a été confirmée par Sony lors du CES 2022 à Las Vegas. Le constructeur a profité du salon de l'électronique grand public pour lever le voile sur son nouveau casque VR. Au programme, de nombreuses d'améliorations d'ordre technique comme la prise en charge de la définition 4K et du HDR, une définition d'affichage de 2000 x 2040 pixels par oeil ou encore un taux de rafraîchissement variable entre 90 et 120 Hz.

Ce n'est pas du tout puisque le casque proposera des vibrations intégrées, une capture des mouvements plus efficace et bonne nouvelle, il suffira d'un seul et unique câble pour le relier à la console. En outre, il s'accompagnera de deux nouvelles manettes, les PS VR Sense. Calquées sur le design de la DualSense, elles reprendront certaines fonctionnalités phares de la manette de la PS5 comme le retour haptique et les gâchettes adaptatives.

Pas de PS VR 2 avant 2023 d'après ce Youtubeur gaming

Et si nous attendions de découvrir le design final de l'appareil et ses manettes, c'est désormais chose faite depuis le 22 février, date à laquelle Sony a dévoilé les premières images officielles du PS VR 2. On retrouve évidemment un ligne assez proche de celle de la PS5, avec ses courbes épurées et ses bords arrondis. Le constructeur a d'ailleurs assuré que le confort était au centre de ses préoccupations. Voilà pourquoi le casque proposera une molette pour modifier la distance des lentilles avec les yeux du joueur ou encore un poids plus léger.

La question qui reste en suspens, c'est la date de sortie. Sur ce point, le youtubeur gaming PSVR Without Parole est formel : il y a très peu de chances de voir débarquer le PS VR 2 avant 2023. Selon ses informations, Sony préfère attendre le 1er trimestre 2023 pour lancer la bête. La marque veut être en mesure de pouvoir satisfaire la demande et de proposer un maximum d'exemplaires à la vente. Et pour l'instant, la pénurie mondiale de composants l'en empêche. En outre, la firme nippone souhaite également que le parc de PS5 se développe. Il faut dire qu'il est toujours aussi compliqué de se procurer une PS5, et ce plus d'un an après son lancement.