PS5 : Sony dépose un brevet pour booster les capacités du Ray-Tracing

Le Ray-Tracing fait partie des fonctionnalités phares de la PS5. Seulement, cette méthode d'amélioration graphique est encore particulièrement gourmande en ressources. Comme en atteste un brevet déposé par Sony, le constructeur cherche à réduire justement les besoins du RT.

Les consoles de nouvelle génération, à savoir la Xbox Series X et la PS5, proposent toutes les deux ce qu'on appelle le Ray-Tracing. Vous en avez probablement entendu parler, les studios n'hésitant à fanfaronner lorsque cette technologie est présente dans leur jeu. Pour faire simple, le Ray-Tracing permet de rendre la luminosité dans un environnement 3D, en l'occurrence un jeu vidéo, plus réaliste et plus naturelle. En quelque sorte, le RT simule physiquement le comportement de la lumière et se charge de calculer son comportement complexe, concernant notamment les reflets et la réfraction ou les ombres.

À l'heure actuelle, de nombreux jeux proposent un mode d'affichage avec le Ray-Tracing, comme Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls, Dying Light 2, Cyberpunk 2077, Gran Turismo 7 ou encore Horizon : Forbidden West. Seulement, cette technologie se veut extrêmement gourmande en ressources, et pour l'instant les joueurs ne peuvent pas profiter du RT sans avoir un framerate bloqué aux alentours des 30 FPS.

Le Ray-Tracing, l'une des priorités de Sony avec la PS5

Bien entendu, il y a quelques exceptions, comme Spider-Man : Miles Morales avec son mode RT Performance, qui propose un rendu en 60 FPS avec un Ray-Tracing de plus faible qualité. C'est le prix à payer pour maintenir une fréquence d'images correcte. Or et comme le rapportent nos confrères du site TechRadar, Sony semble déterminer à réduire drastiquement les besoins en ressources du RT sur PS5.

En effet, le groupe vient de publier un article sur son site officiel. Rédigé par Takafumi Morifuji, chercheur principal chez Sony Group Corporation, le papier met en évidence une toute nouvelle technologie d'IA qui repose sur l'apprentissage automatique pour augmenter la netteté et la clarté des images à faible résolution.

Selon l'ingénieur, le RT à super-résolution permettra “d'étendre l'utilisation de la technologie aux jeux, aux films et d'autres domaines de divertissement”. Pour l'instant, cette technologie est utilisée principalement dans le cinéma d'animation. Autre point qui prouve le fort intérêt de Sony pour le Ray-Tracing, l'architecte de la PS5 Mark Cerny a déposé un brevet intitulé “System and Method for accelerated ray-tracing” durant l'été 2020. Le document mentionne notamment un procédé pour réduire drastiquement le nombre de rayons émis dans un jeu, ce qui permettrait par extension de diminuer les besoins en ressources matérielles.

