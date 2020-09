Crysis Remastered s’illustre en 8K 60 FPS dans une nouvelle bande-annonce

Crysis Remastered s'illustre à nouveau avant sa sortie ce vendredi 18 septembre 2020. Afin de mettre en avant les qualités techniques de son remaster, Crytek vient de publier une nouvelle bande-annonce du jeu en 8K 60 FPS.

En avril 2020, les Allemands du studio Crytek ont officialisé l'arrivée d'une version remastérisée du FPS culte Crysis, baptisée sobrement Crysis Remastered. Prévu à l'origine sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, le shooter a pris un peu de retard et débarque finalement sur les consoles précédemment citées ce vendredi 18 septembre 2020, au prix de 29,99 €.

Exception faite de la console hybride de Nintendo, puisque la Switch a accueilli le titre le 23 juillet dernier. Ce portage Switch a d'ailleurs été confié aux équipes de Saber Interactive, déjà à l'œuvre sur l'excellent portage de The Witcher 3 sur la dernière machine du constructeur nippon.

Une version PC bardée d'options

Bien entendu, la version PC de Crysis Remastered profitera des dernières améliorations graphiques à la mode : RayTracing, SSDO, SVOGI, SSR, SSS et une prise en charge confirmée de la 4K et de la 8K, oui messieurs dames. Si vous demandez à quoi ressemble le remaster d'un jeu sorti il y a 13 ans en 8K,Crysis Remastered. Crytek vient de publier un nouveau “Tech Trailer” pour mettre en avant les qualités graphiques de

La bande-annonce, tournée avant tout sur l'aspect technique du titre, nous permet de comparer le rendu graphique entre le titre original sorti en 2007 et ce remaster. Réflexion de la lumière en temps réel, fonds marins retravaillés, profondeurs de champ plus poussées, textures haute définition, mode 8K, effets de particules et des explosions améliorées, support du RayTracing, rendu graphique de l'armure de Nomad en 8K… En bref, cette mouture PC semble parée pour mettre nos machines à rude épreuve.

Crysis Remastered met à genoux la RTX 2080 Ti

Ce jeudi 17 septembre, Crytek a diffusé un livestream du jeu. Fait plutôt surprenant, le jeu atteint péniblement les 48 images par secondes en Full HD sur un set-up composé d'une RTX 2080 Ti, d'un processeur AMD Ryzen 7 2700X et de 16 Go de RAM. Une configuration musclée, qui en temps normal devrait faire tourner le jeu en ultra sans difficulté majeure.

En tout cas, si l'on se fie à la configuration recommandée du titre : AMD Ryzen 5 ou plus / 12 Go de RAM / Nvidia GeForce GTX 1660 Ti ou AMD Radeon Vega 66. L'optimisation de ce Crysis Remastered laisserait-elle donc à désirer ? C'est la question que l'on peut se poser, d'autant que le fameux mode 8K mis en avant de la vidéo n'arrange évidemment pas les choses une fois activé. Ce Crysis Remastered ferait un candidat parfait pour mettre à l'épreuve notre GeForce RTX 3080.

Source : Crytek