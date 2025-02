Sony annonce par surprise la suite spirituelle du meilleur jeu PS5, le trailer est magnifique

Le développeur de Returnal a profité du dernier State of Play pour annoncer son nouveau jeu pour PS5. Il s'appelle Saros, et c'est un euphémisme de dire que son trailer nous a décrochés la mâchoire.

Dans la nuit du 12 au 13 février 2025, PlayStation a diffusé son premier State of Play de l'année. Et parmi les annonces fortes du consolier, on retient le tout dernier titre révélé lors de cet événement : Saros. Développé par le studio finlandais Housemarque, qui nous avait gratifié en 2021 de Returnal, encore l'une des meilleures exclusivités PS5 à ce jour, on peut dire qu'il aura réussi à marquer les esprits pour conclure un State of Play autrement plutôt terne.

“Sur la planète Carcosa, menacée par une éclipse menaçante, vous incarnez Arjun Devraj, un puissant homme de main Soltari en quête de réponses sur une colonie perdue hors du monde”, apprend-on. “Saros propose des systèmes de progression permanents, où chaque mort remodèle le monde tout en offrant de nouvelles améliorations pour surmonter les défis. Avec une histoire envoûtante, une action profonde à la troisième personne et une performance réaliste de Rahul Kohli, Saros présente la prochaine évolution de l'expérience de jeu de Housemarque”, explique PlayStation.

Saros, encore plus ambitieux que Returnal ?

Nous n'avons pas d'images de gameplay à nous mettre sous la dent, mais le trailer cinématique nous met une sacrée claque et l'ambiance du jeu s'annonce grandiose. Comme Returnal, cette nouvelle IP est un jeu uniquement solo qui promet des éléments de roguelike.

Pour la petite histoire, un saros est un terme dont on a recours en astronomie pour se référer à une période de 223 mois synodiques ou lunaisons (ce qui équivaut à environ 18 ans), et qui peut être utilisée pour prédire les éclipses de soleil et de lune. On peut parier que le jeu va intégrer le positionnement des astres en guise de mécanique.

Saros va sortir sur PS5 et PS5 Pro en 2026, Sony ne communique pas de fenêtre de sortie plus précise pour l'instant. L'autre titre qui nous a impressionnés lors de ce State of Play est Tides of Annihilation, dont les graphismes sont tout bonnement époustouflants.