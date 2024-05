Play Store : un prêt à la consommation bientôt obligatoire pour acheter certaines apps ?

Google a décidé d'augmenter le prix maximum des applications sur le Google Play Store, une première depuis près de dix ans. Cette augmentation permet désormais aux développeurs de fixer des prix allant jusqu'à environ 940 euros.

Les applications mobiles font désormais partie intégrante de notre quotidien. La majorité sont proposées à des prix abordables sur le Google Play Store, souvent autour de 5 euros. Cependant, certaines applications professionnelles peuvent atteindre des prix plus élevés, allant jusqu'à 30 euros. Google vient de prendre une décision, le prix maximum d'une application Android peut désormais dépasser celui de nombreux smartphones haut de gamme.

Google a relevé le plafond des prix des applications pour la première fois depuis presque dix ans. Initialement fixé à 200 dollars, puis augmenté à 400 dollars en 2015, le nouveau plafond est désormais de 1 000 dollars, soit environ 940 euros. Cette mesure est principalement destinée aux applications et services destinés aux entreprises, qui pourraient justifier des abonnements annuels très coûteux. Ce changement permet aux développeurs de proposer des applications plus sophistiquées et adaptées aux besoins professionnels.

Le prix des applications pourra grimper jusqu'à 1000 dollars

Ce changement de politique de Google pourrait inciter certains développeurs à proposer des applications à des prix plus élevés, notamment dans le secteur des logiciels professionnels. Bien que des applications coûteuses soient courantes sur les systèmes de bureau, elles sont rares sur mobile. Des exemples d'applications comme LumaFusion, qui se vendent à environ 30 euros, montrent qu'il existe un marché pour les outils professionnels de haute qualité. Néanmoins, il reste à voir si les utilisateurs mobiles sont prêts à payer des sommes comparables à celles des logiciels de bureau.

La décision de Google a également suscité des réactions variées. Certains craignent que des applications non essentielles et à prix exorbitant fassent leur apparition, comme “The Most Expensive App”, vendue à 400 dollars, soit plus de 350 euros et qui ne fait pratiquement rien. En revanche, cette augmentation de prix est une opportunité pour les développeurs de créer des applications plus puissantes. Mais attention à ne pas en télécharger deux en même temps, car c’est maintenant possible sur le Play Store, et l’addition pourrait vite grimper en cas d’erreur.