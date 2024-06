Fini d’installer une application et de l’oublier, le Play Store a une solution pour les étourdis

Le Google Play Store pourrait bientôt ouvrir automatiquement les applications après leur installation. Cette nouvelle fonctionnalité, baptisée App Auto Open, sera optionnelle et pourra être activée ou désactivée selon vos préférences.

Le Google Play Store a récemment introduit une série d’améliorations. Depuis le mois d’avril, il est enfin permis le téléchargement simultané de deux applis, une fonctionnalité attendue depuis longtemps par les utilisateurs. Enfin, il y a quelques semaines, Google a renforcé la protection des données personnelles en obligeant les applications à proposer une procédure de suppression de compte et de vos informations, même après leur désinstallation.

C’est dans la continuité de ces évolutions que le Play Store pourrait bientôt permettre l'ouverture automatique des applications immédiatement après leur installation. Cette fonctionnalité, appelée App Auto Open, a été découverte dans sa version 41.4.19 grâce à une étude de son code. Cette technique permet de prédire les futures fonctionnalités en cours de développement. Bien que ces dernières ne soient pas toujours déployées publiquement, il semble que Google travaille activement sur cette nouveauté.

Les applications s’ouvriront automatiquement après les avoir installées

Lorsque la fonction “App Auto Open” – Ouverture Automatique de l’Application en français – sera activée, vous recevrez une notification sous la forme d’une bannière en haut de l'écran une fois l'application installée. Ce message, qui durera cinq secondes, pourra émettre un son ou vibrer selon les paramètres de l'appareil. Il sera également possible de le rendre silencieux. Par défaut, cette nouveauté sera activée, mais vous aurez bien sûr la possibilité de la désactiver dans les paramètres du Play Store.

Pour ceux qui oublient souvent d'ouvrir leurs applications après les avoir téléchargées, App Auto Open pourrait s'avérer très pratique.

Sur le même sujet – Play Store : un prêt à la consommation bientôt obligatoire pour acheter certaines apps ?

Par exemple, si vous téléchargez une nouvelle application de messagerie, celle-ci s'ouvrira automatiquement une fois installée. Ce qui vous permettra de la configurer sans avoir à fouiller dans tous les recoins de votre smartphone pour la retrouver. Cela rendra le processus d'installation plus intuitif et pratique. Pour l'instant, cette fonctionnalité n'est pas encore disponible et il n’est pas encore possible de la faire fonctionner avec les options de test.

Source : androidauthority