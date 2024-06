Apple Intelligence sera disponible sur ces modèles d’iPhone, d’iPad et de Mac

Apple Intelligence a été la grande attraction de la conférence logicielle d'Apple. Les nouvelles fonctions d'IA vont arriver avec iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, mais pas sur tous les appareils compatibles avec ces mises à jour.

La keynote d'introduction de la WWDC 2024 fut certainement l'une des plus riches en annonces de ces dernières années. Le clou du spectacle fut la présentation d'Apple Intelligence, un outil IA qui doit révolutionner l'usage des produits de l'écosystème de la marque. Que ce soit sur iPhone, sur iPad ou sur Mac, les fonctionnalités dévoilées basées sur Apple Intelligence sont aussi utiles qu'impressionnantes. Mais tous les appareils ne pourront pas en profiter.

Apple a apporté de nouvelles précisions quant à la compatibilité de tout cet environnement IA avec les terminaux déjà commercialisés. Apple Intelligence sera gratuit pour tous les utilisateurs équipés d'un appareil pris en charge. La firme américaine officialise une disponibilité pour cet automne en version bêta dans iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia.

Apple Intelligence n'est pas disponible sur tous les appareils sous iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia

Mais cela ne signifie pas que tous les dispositifs compatibles avec les prochaines mises à jour peuvent prétendre à Apple Intelligence, tant s'en faut. Côté smartphone, seuls les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max pourront utiliser ces fonctions d'IA. Apple n'évoque pas sa prochaine génération de mobiles, qui ne sont pas encore officiels, mais les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max seront bien sûr supportés. Il est aussi probable que les iPhone 16 et iPhone 16 Plus rejoignent cette liste.

En ce qui concerne les tablettes et les ordinateurs, tous les modèles d'iPad et de Mac embarquant une puce M1 ou supérieur pourront accéder à Apple Intelligence, ce qui commence à faire un bon nombre de produits récents. Attention, dans un premier temps, seule la langue anglaise est prise en charge. “La langue de Siri et celle de l’appareil [doivent être] réglées sur l’anglais (États‑Unis)”, stipule Apple. Des “langues supplémentaires seront disponibles dans le courant de l’année prochaine”, apprend-on.

L'entreprise californienne ajoute également que toutes les fonctionnalités présentées lors de la keynote ne seront pas forcément toutes accessibles dès le début. Certaines seront déployées au fil des mois via des mises à jour régulières d'iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia.