WhatsApp sur Android améliore la confidentialité des statuts, voici comment

Grâce à la dernière mise à jour bêta de WhatsApp sur Android, on peut voir comment l'application va améliorer la confidentialité des statuts que vous postez en facilitant une certaine opération.



Malgré ses 15 ans d'existence, l'application de messagerie instantanée WhatsApp n'en finit pas de se transformer et de s'améliorer au fil des mises à jour. Elle s'est même offert un relooking il y a peu, histoire de rafraîchir son interface et proposer quelque chose dans l'air du temps. Même des fonctions présentes depuis des années sont régulièrement modifiées. On pense par exemple aux statuts, apparus en 2017 et permettant de poster un texte, une photo ou autre, le tout visible de nos contacts pendant 24h. Sauf si vous choisissez de limiter sa portée.

Les statuts sont en effet arrivés avec un paramètre de confidentialité : vous pouvez choisir de les afficher à tout le monde, tout le monde sauf certaines personnes, ou une sélection de contacts uniquement. Pour modifier ce paramètre, il faut se rendre dans ceux de l'application puis les sous-menus Confidentialité > Statut. Rien de compliqué en soi, mais on a vite fait d'oublier de changer avant d'en poster un qu'on ne veut partager aux mêmes personnes. WhatsApp y a pensé et après iOS le mois dernier, c'est au tour d'Android d'accueillir une nouveauté bienvenue.

WhatsApp facilite la gestion de la confidentialité des statuts que vous postez

Une fois la version bêta de WhatsApp sur Android numérotée 2.24.12.27 installée sur leur smartphone, les utilisateurs constatent l'apparition d'un popup à chaque fois qu'ils souhaitent poster un nouveau statut. Celui-ci reprend les paramètres existants en proposant deux options : partager à tous les contacts (en excluant éventuellement certains d'entre eux) ou partager à des contacts spécifiques. Une fois le choix effectué, il suffit d'appuyer sur le bouton Partager le statut.

Le changement est minime, mais c'est un excellent moyen de rappeler l'existence des paramètres de confidentialité tout en facilitant leur modification à la volée. Comme chaque nouvelle fonction testée dans les bêtas de l'application, on ne sait pas quand WhatsApp sera mis à jour afin que tout le monde en profite.

