Les Pixel vous aideront désormais à identifier le propriétaire d’un numéro inconnu, voici les modèles compatibles

Google déploie une nouvelle fonctionnalité de recherche inversée de numéro, directement accessible depuis le journal d'appels. Cette nouveauté, incluse dans la mise à jour de juin 2024, simplifie la recherche des numéros inconnus. Les utilisateurs de Pixel 6 et des modèles plus récents pourront en profiter.

Les mises à jour mensuelles des Pixel apportent régulièrement des améliorations et des corrections. En avril, Google a amélioré la stabilité du réseau et les performances de ses smartphones après des plaintes concernant des appels coupés et des messages texte manquants.

Le mois dernier, Google a déployé une mise à jour de sécurité pour corriger des dysfonctionnements et combler des failles de sécurité critiques. Elle a également amélioré les performances et la stabilité du Bluetooth LE audio et les performances de la caméra lors de l'enregistrement de vidéos. La mise à jour de juin 2024 introduit une nouvelle fonctionnalité de recherche inversée de numéro, directement accessible depuis le journal d'appels. Vous n’aurez plus besoin de recourir à des applications tierces pour identifier des appels inconnus.

Les Google Pixel n’auront plus peur des numéros inconnus et des appels masqués

Google a introduit la recherche inversée de numéro pour ses Pixel dans cette mise à jour. Cette fonctionnalité permet de rechercher des numéros inconnus directement depuis le journal d'appels. Cette dernière est disponible sur les Pixel 6 et plus récent ainsi que sur les Fold. Par exemple, si vous recevez un appel d'un numéro que vous ne connaissez pas, vous pouvez désormais voir immédiatement qui a essayé de vous joindre, sans avoir à le copier et à le rechercher manuellement.

En plus de cette fonctionnalité, Google améliore également la gestion des appels masqués. Désormais, les utilisateurs peuvent les filtrer et les identifier plus facilement. Cela va vous permettre de réduire les interruptions indésirables.

La mise à jour apporte également plusieurs autres améliorations. C’est le cas de l'application Enregistreur, qui peut désormais inclure les noms des intervenants dans les résumés des enregistrements. Pour les utilisateurs de Pixel 8 et Pixel 8 Pro, le support de Find My Device – Localiser mon appareil – qui fonctionne même lorsque le téléphone est éteint, débarque enfin. Enfin, la sélection des meilleures photos prises en HDR+ est optimisée. Elle offre des résultats de meilleure qualité pour les utilisateurs de Pixel 6 et des modèles plus récents.