Google Maps change sa barre de navigation, elle est encore plus simple à utiliser

L'une des applications les plus puissantes et les plus riches en fonctionnalités de Google fait peau neuve. Google Maps a commencé à déployer une barre de navigation inférieure rafraîchie qui regroupe plusieurs onglets dans une présentation plus nette et plus simplifiée.

La mise à jour, repérée pour la première fois lors de la conférence Google I/O la semaine dernière, réduit la barre de navigation inférieure à 5 onglets de Google Maps à 3 onglets seulement : Explorer, Vous et Contribuer. Il s'agit d'un changement modeste, mais qui devrait rendre la navigation dans l'application un peu plus simple.

Auparavant, la barre inférieure de Google Maps comportait des onglets distincts pour Explorer, Aller, Sauvegardé, Contribuer et Mises à jour. La nouvelle présentation regroupe les fonctions Aller, Sauvegardé et Mises à jour en un seul onglet unifié « Vous », qui remplace l'ancienne icône des signets sauvegardés. Les onglets Explorer et Contribuer restent inchangés, offrant toujours un accès rapide aux outils de découverte de lieux de Maps et la possibilité de soumettre des modifications et des évaluations, respectivement.

Lire également – Android Auto : Google Maps affiche enfin les bâtiments en 3D comme sur votre smartphone

Google Maps simplifie sa barre de navigation

En regroupant les sections Go, Saved et Updates, Google facilite le passage entre la navigation actuelle, les emplacements enregistrés tels que les adresses domicile/travail, les cartes hors ligne, l'état du partage de l'emplacement et les notifications récentes. Toutes les fonctionnalités principales destinées à l'utilisateur sont désormais regroupées dans l'onglet centralisé « Vous ».

Bien qu'il s'agisse d'une petite modification visuelle, le résultat est une barre inférieure moins encombrée et qui pourrait s'avérer plus intuitive pour les nouveaux utilisateurs de Google Maps. Cela permet également à l'application de navigation d'être plus en phase avec la volonté de Google d'améliorer la cohérence des designs de ses applications mobiles grâce à Material You. D’ailleurs, désormais, vous n’avez même plus besoin d’ouvrir Maps pour suivre un itinéraire.

La mise à jour de la disposition en trois onglets semble être un changement réservé à Android pour le moment. Google Maps sur iOS affiche toujours l'ancienne barre inférieure à 5 onglets à l'heure où nous écrivons ces lignes. Google a confirmé le nouveau design de la barre inférieure de Google Maps lors de la conférence I/O, mais n'a pas fourni beaucoup d'autres détails. Selon les rapports de 9to5Google, le nouveau look a commencé à être déployé pour certains utilisateurs de la version 11.27.x de l'application Android.