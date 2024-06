WhatsApp rivalise avec Zoom et Google Meet après cette mise à jour majeure

La messagerie instantanée WhatsApp se met à jour et muscle sa fonction d'appels vidéo. Elle est désormais capable de se poser en alternative sérieuse à Zoom, FaceTime ou Google Meet.

Décidément, WhatsApp veut savoir tout faire. Cela fait des années que le service est devenu bien plus qu'une simple messagerie instantanée. Les fonctionnalités ajoutées au fil du temps en ont fait une plateforme polyvalente, pouvant aussi bien servir pour s'écrire entre amis, s'appeler, poster des statuts comme sur un réseau social, voire communiquer avec ses équipes de travail. Dans ce dernier cas de figure, la possibilité de passer des appels vidéo à plusieurs joue un rôle très important. Meta, qui possède WhatsApp, l'a bien compris puisque la dernière mise à jour met l'accent dessus.

Souhaitant visiblement marcher sur les platebandes de Zoom, FaceTime ou Google Meet, WhatsApp se dote de 3 nouveautés notables en matière de visioconférence :

Appeler plus de monde en appel vidéo : jusqu'à présent, il était possible de lancer un appel vidéo jusqu'à 32 personnes uniquement si tout le monde était sur mobile. Sur Windows, la limite tombait à 16. Elle est désormais de 32 sur tous les appareils .

: jusqu'à présent, il était possible de lancer un appel vidéo jusqu'à 32 personnes uniquement si tout le monde était sur mobile. Sur Windows, la limite tombait à 16. . Partager son écran avec l'audio : cette fonction repérée en décembre 2023 est déployée officiellement. WhatsApp explique qu'il s'agit de “la solution idéale pour regarder des vidéos ensemble“.

: cette fonction repérée en décembre 2023 est déployée officiellement. WhatsApp explique qu'il s'agit de “la solution idéale pour regarder des vidéos ensemble“. Mise en évidence de la personne en train de parler : savoir qui s'exprime quand 32 personnes participent à l'appel peut être difficile. Désormais, elle sera placée en premier dans liste et mise en surbrillance pour mieux la repérer.

WhatsApp devient une alternative à Zoom ou FaceTime pour les appels vidéo

Ce ne sont pas les seules nouveautés. Afin d'améliorer la qualité des appels, WhatsApp lance le codec MLow. Grâce à lui, “les appels passés sur mobile bénéficieront d’une meilleure suppression du bruit et de l’écho dans les environnements bruyants, et les appels vidéo afficheront une meilleure résolution en haut débit. Le son sera globalement plus net, même si vous disposez d’une mauvaise connectivité réseau ou si vous utilisez un appareil ancien“.

Lire aussi – WhatsApp change complètement de look sur iOS et Android, voici les nouveautés

Avec tous ces ajouts, l'application de Meta rattrape son retard sur la concurrence. Notez que vous ne les verrez pas forcément tout de suite puisqu'ils seront déployés à travers plusieurs mises à jour “au cours des prochaines semaines“, sans plus de précision.