Android 14 : Google déploie un dernier lot de nouveautés avant Android 15

Alors que Google continue son programme bêta Android 15, le géant de la technologie n'a pas oublié son système d'exploitation mobile stable actuel. Google vient de publier Android 14 QPR3, la troisième et dernière mise à jour trimestrielle majeure d'Android 14.

La mise à jour Android 14 QPR3 (Quarterly Platform Release 3) vient d’être déployée sur les smartphones Pixel de Google. Bien que cette version trimestrielle n'apporte pas de nouvelles fonctionnalités révolutionnaires, elle promet d'améliorer l'expérience globale avec des corrections de bugs, des améliorations de la stabilité et des optimisations.

Comme à chaque fois, Google a résolu divers problèmes de stabilité. Qu'il s'agisse de la stabilité de l'appareil photo lors de la prise de photos d'astrophotographie ou du passage d'un niveau de zoom à l'autre, ou de la résolution des problèmes de charge et de connectivité réseau, la mise à jour vise à éliminer les bugs persistants et à optimiser les performances des smartphones.

Quels changements pour Android 14 QPR3 ?

L'un des changements notables auxquels les utilisateurs peuvent s'attendre est la réorganisation de certains menus de paramètres. Par exemple, les préférences de vibration du clavier Gboard ont été intégrées au sous-menu « Vibration et haptique » dans « Son et vibration ». En outre, l'option « Mode de protection de l'écran » a été déplacée dans le menu « Sensibilité tactile » de la section « Affichage ».

Google a également apporté une modification mineure mais pratique au volet des widgets du launcher par défaut, en ajoutant des icônes d'applications pour faciliter l'identification et l'accès. La liste complète des changements pour les appareils Pixel couvre des améliorations dans divers domaines, notamment la batterie et la charge, l'audio Bluetooth LE, la stabilité de l'affichage, la configuration du système, les transitions de l'interface utilisateur, ainsi que la stabilité et les performances globales du système.

Android 14 QPR3 marque la dernière mise à jour majeure pour la version actuelle du système d'exploitation avant le déploiement d’Android 15, mais Google continuera à publier des correctifs de sécurité mineurs et des correctifs de bugs en fonction des besoins. La mise à jour devrait dès à présent être disponible si vous possédez un Pixel compatible, c’est-à-dire tous les modèles sortis après le Pixel 5a.