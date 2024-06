Google Drive présente une nouvelle façon de suivre vos fichiers, vous ne serez plus jamais à la ramasse !

Google Drive lance une nouvelle fonctionnalité qui utilise des emails de synthèse automatique pour vous aider à rester informé de l'activité sur vos fichiers partagés. Cette option est conçue pour vous rappeler les fichiers non consultés et l'activité récente si vous êtes resté inactif pendant une certaine période.

Google Drive continue de s'améliorer pour offrir une organisation plus pratique et efficace de vos fichiers. Après l'introduction de la possibilité d'étiqueter ses fichiers en mars, Google permet maintenant de les organiser par catégories sur la page d'accueil. L’entreprise vient d’annoncer une nouvelle fonctionnalité : les emails de synthèse automatique.

Sur le même sujet – Google Drive : les documents numérisés seront bientôt sauvegardés en meilleure qualité

Les emails de synthèse de Google Drive vous seront envoyés uniquement après sept jours d'inactivité et si vous avez des fichiers partagés non consultés. Ils contiendront un petit rapport récapitulant les fichiers non vus et incluront un lien pour “voir plus d'activité“. Cependant, cette fonctionnalité ne permettra pas de recevoir des résumés quotidiens ou hebdomadaires si vous êtes un utilisateur actif de l'application.

Google Drive vous enverra des emails contenant l'activité de vos dossier et fichiers partagés

Cette nouvelle fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs de Google Workspace, sans contrôle administratif requis. Par défaut, vous allez recevoir ces emails de synthèse si vous n’avez pas été actifs sur Drive pendant sept jours et si vous avez plusieurs fichiers partagés non consultés.

Pour ajuster les paramètres de ces messages, il vous suffit de suivre les instructions qui se situent dans le pied de page de l'email de synthèse que vous recevrez ou de vous rendre dans les paramètres de notifications de Google Drive. Cette fonctionnalité vise bien entendu à faciliter la gestion des fichiers partagés, surtout après une période d'inactivité, afin de garantir que rien d'important ne passe inaperçu.

A lire également – Google Drive : retrouver ses fichiers sur Android va devenir un jeu d’enfant

Google a commencé à déployer cette fonctionnalité de manière progressive, il est donc normal que tous les utilisateurs ne l'aient pas encore. Pour ceux qui pourraient trouver cette nouveauté ennuyeuse, voire envahissante, elle peut être désactivée dans les paramètres de Google Drive. Il suffit d'aller dans Paramètres, puis Notifications, et de décocher l'option “Recevoir des résumés des fichiers récents partagés avec vous via la synthèse de Drive”.