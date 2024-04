Play Store : ce bug supprime un raccourci utile, voici comment y remédier

Certains utilisateurs sont touchés par un bug sur le Play Store de Google. Il fait disparaître un raccourci pratique dont beaucoup se servent régulièrement. Voici un moyen de le retrouver.

Si le Play Store de Google est majoritairement utilisé comme magasin dans lequel on vient chercher des applications, elle en est une elle-même. De fait, elle reçoit des mises à jour régulières ajoutant des fonctionnalités, entre autres. On pense par exemple à la possibilité de télécharger plusieurs applis en même temps, une fonction très attendue. Ou encore à l'arrivée de l'intelligence artificielle qui va résumer ce que fait chaque appli histoire de gagner du temps.

Il arrive cependant que certains changements, notamment de design, ne soient pas au goût de tout le monde. Surtout quand elle rende la navigation moins pratique. C'est le cas de celle qui a augmenté le nombre d'étapes nécessaires pour arriver sur la page affichant les mises à jour disponibles pour nos applications. Vous devez ouvrir le Play Store, toucher votre avatar en haut à droite puis Gérer les applications et l'appareil. Heureusement, il existe un raccourci plus pratique, sauf qu'il ne fonctionne plus chez plusieurs utilisateurs.

Comment réparer le bug qui supprime ce raccourci utile du Play Store

Lorsque vous faites un appui long sur l'icône du Play Store, vous faites apparaître 2 lignes : Infos sur l'appli et Mes applications. C'est en appuyant sur la deuxième que vous arrivez directement sur la page Gérer applications et appareils où les mises à jour à faire sont affichées. En ce moment, plusieurs personnes n'ont plus ce raccourci. Ils ne voient que Infos sur l'appli. Ce bug est embêtant, d'autant qu'il ne touche pas tout le monde et ne semble pas avoir de logique.

Il reste toujours la possibilité que ce soit un choix délibéré de Google, mais partons du principe que c'est un dysfonctionnement. Pour y remédier, vous avez deux manipulations à essayer. La première consiste à :

Faire un appui long sur l'icône du Play Store.

Toucher Infos sur l'appli .

. Aller dans Espace de stockage et cache .

. Toucher Vider l'espace de stockage.

Notez qu'après ça vous devrez notamment entrer quelques informations à nouveau comme celles concernant le paiement. Alternativement, vous pouvez aussi :

Ouvrir le Play Store.

Toucher votre avatar en haut à droite.

Aller dans les Paramètres puis À propos .

puis . Appuyer sur Mettre à jour le Play Store pour voir si une mise à jour est disponible.

Normalement, l'une ou l'autre de ces méthodes devrait faire réapparaître le raccourci Mes applications.