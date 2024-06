Désinstallez immédiatement ces VPN gratuits sur Android, ils mettent en danger vos données privées

Un chercheur en cybersécurité a testé les 100 VPN gratuits les plus téléchargés sur Android. Beaucoup possèdent des failles importantes entraînant un risque majeur pour la sécurité du smartphone et celles de vos informations privées.

Parce que vous souhaitez accéder à un site Web bloqué dans votre pays, ou simplement pour assurer que votre connexion est anonyme et sécurisée, vous avez choisi d'utiliser un VPN sur votre smartphone Android. Ces programmes permettant de faire passer le trafic Internet dans une sorte de tunnel chiffré sont très nombreux sur le Play Store de Google. La firme a beau avoir lancé un badge pour repérer ceux qui sont dignes de confiance, il est difficile de s'y retrouver parmi les centaines d'applications disponibles. Surtout qu'on trouve aussi bien des VPN payants que gratuits.

Vous vous doutez cependant que les développeurs n'offrent pas leur travail par pure bonté d'âme. Un VPN gratuit trouvera un moyen de générer de l'argent, et cela se fait parfois au détriment de votre sécurité. Un comble pour une appli de ce genre. Afin d'en avoir le cœur net, Top10VPN a mené une recherche analysant les 100 VPN gratuits les plus téléchargés sur Android. Cumulés, ils représentent 2,5 milliards d'installations à travers le monde et pourtant, très peu sont légitimes. Les conclusions de l'étude sont claires : mieux vaut les désinstaller sans attendre.

La majorité des VPN Android gratuits présente un risque pour la sécurité de vos données, ne les utilisez pas

Parmi les résultats, on notera que 90 % des VPN gratuits sur Android laissent passer au moins un type de données sensibles. Environ 70 % demandent une permission potentiellement dangereuse, comme l'accès à votre position ou la liste des applications installées sur le smartphone. Enfin, 71 applis testées sur les 100 partagent vos informations avec des entreprises tierces comme Facebook ou Yandex, tandis qu'environ un VPN sur 5 est carrément identifié comme un malware par des logiciels anti-virus.

L'ensemble des VPN Android testés et les résultats associés pour chacun d'eux sont compilés dans un fichier Google Sheets. N'hésitez pas à y jeter un œil pour savoir si vous utilisez l'une des applications listées. Rappelons également qu'il vaut parfois mieux payer pour obtenir un programme de qualité, et que les meilleurs VPN sur Android proposent souvent une période d'essai gratuite.