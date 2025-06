Dites adieu à cette fonctionnalité Android, Google va la supprimer bientôt

Google ajoute une pierre à l'édifice de ses options et services supprimés au fil du temps. L'une d'elles va bientôt disparaître de nos smartphones Android. Voici de quoi il s'agit.

Google lance souvent des applications, des services Web ou autres histoire de proposer quelque chose de nouveau. Parfois le succès est au rendez-vous, mais de temps en temps, la firme de Mountain View constate que c'est loin d'être le cas et doit alors trancher. Est-ce qu'il faut insister ou mettre fin à l'aventure ? Si vous vous rappelez de Google Podcasts, Stadia, Hangouts, Play Music ou encore Inbox, vous savez pertinemment vers quelle solution elle penche le plus souvent.

Au moment de publier cet article, il y a presque 300 entrées dans le “cimetière de Google”, 296 exactement. Et bientôt, il y en aura une de plus. En fouillant dans la dernière version test d'Android Studio, un environnement pour développer des applications Android, on trouve une nouvelle ligne qui ne laisse aucune place au doute. Google va “tuer” un autre de ses services après 8 ans de bons et loyaux services.

Google met fin à cette fonction d'Android, elle disparaîtra sous peu

La bonne nouvelle, c'est que l'option Android en question ne va probablement pas vous manquer. Il s'agit des Instant Apps, lancées en 2017 sur le Play Store. Pour rappel, c'est une fonctionnalité qui permet d'essayer une application sur son smartphone sans avoir à l'installer complètement. Très pratique quand on est du genre à en tester plusieurs de façon régulière. La plateforme de streaming Vimeo ou le site de vente en ligne Wish ont été parmi les premiers à en proposer, gagnant des utilisateurs au passage.

Mais ça n'a clairement pas suffit, et pour cause : très peu de développeurs ont pris la peine de créer une Instant App à cause des contraintes imposées. Google prend acte et on peut lire dans Android Studio que “La prise en charge des applications instantanées sera supprimée par Google Play en décembre 2025“. Les équipes d'Android Authority confirment la présence de la mention. Il vous reste donc quelques mois pour profiter au maximum des Instant Apps avant de devoir leur dire adieu.