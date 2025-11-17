Android : vous pourrez bientôt vous passer complètement du Play Store, voici comment

Google est en train de modifier profondément le fonctionnement d'Android afin d'autoriser des stores d'applications tierces. Dans un récent document, la firme de Mountain View explique comment le processus fonctionnera.

Une petite révolution se prépare sur Android. Et une fois n'est pas coutume, celle-ci a été insufflée par Epic. Non content d'avoir imposé à Apple l'autorisation des stores alternatifs sur iOS, l'entreprise de Tim Sweeney s'en est ensuite pris à Google, dans l'espoir d'en faire de même sur son système d'exploitation. Les deux géants ont fini par trouver un accord la semaine dernière. Ou plutôt, Google a fini par craquer : il y aura bien, d'ici peu, des stores alternatifs sur Android.

Reste à savoir comment cela fonctionnera. Dans un récent document publié par la firme, celle-ci explique justement comment elle compte s'y prendre pour accueillir ces “boutiques d'applications enregistrées”, comme elle les appelle. Concrètement, les utilisateurs pourront choisir le store de leur choix en les téléchargeant depuis le web. Leur smartphone affichera alors une pop-up les informant des implications d'un changement de store.

Comment Android va autoriser les boutiques d'applications alternatives

Les stores en question devront toutefois au préalable recevoir la certification nécessaire de la part de Google pour avoir le droit d'être installée sur Android. La pop-up apparaissant lors de l'installation confirmera d'ailleurs à l'utilisateur que le store choisi a reçu cette certification. Elle précise également que la nouvelle boutique sélectionnée pourra gérer toutes les applications ainsi que leurs mises à jour. Après installation, l'utilisateur pourra choisir d'ouvrir directement le store ou de poursuivre sa navigation.

Google ajoute que le nouveau store obtiendra automatiquement les autorisations système nécessaire pour gérer les applications modifier les composants d'Android. Si cela permettra à l'utilisateur de gagner un peu de temps en lui évitant d'effectuer lui-même la manipulation, espérons que la certification de Google sera efficace pour éviter que des stores alternatifs corrompus ne se diffusent sur Android. Pour l'heure, Google vise un déploiement de cette nouvelle fonctionnalité pour Android 17, soit pour l'année prochaine.

