Mi Band 7 Pro : lancement en juillet 2022 avec le Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi va dévoiler un autre bracelet connecté dans le courant de juillet 2022, le Mi Band 7 Pro. D'après les informations apparues en ligne, cet accessoire serait plus grand et offrirait une meilleure autonomie. Il serait annoncé en même temps que le Xiaomi 12 Ultra.

Il y a quelques jours, Xiaomi a levé le voile sur le Mi Band 7, un nouveau bracelet connecté, lors d'une conférence en Chine. L'accessoire se distingue grâce à un écran plus large de 1,63 pouce avec une définition de 192 x 490 pixels (25 % plus grand que celui du Mi Band 6), un mode Always-On Display, une autonomie de 14 jours et 120 modes de suivi sportifs, dont la marche, la course à pied, le cyclisme.

D'après des informations apparues sur Sina Weibo, le réseau social chinois, Xiaomi prévoit maintenant de lancer un Mi Band 7 Pro. C'est notamment l'avis d'Ankit, un informateur qui officie également sur Twitter. Notez que le bracelet a également été évoqué dans l'application Mi Door Lock, l'app compagnon de la serrure connectée de la marque chinoise. Cette fuite confirme l'existence d'une version Pro de l'accessoire. Xiaomi a rapidement enlevé la mention de l'app pour éviter que ses plans ne soient divulgués.

Sur le même thème : Le Xiaomi 12S se dévoile en images avec un logo Leica avant son lancement cet été

Xiaomi s'apprête à lancer un Mi 7 Band Pro, que faut-il en attendre ?

Toujours sur Weibo, des leakers ont assuré que Xiaomi prévoyait d'annoncer le Mi Band 7 Pro lors de la présentation officielle du Xiaomi 12 Ultra, son prochain téléphone haut de gamme. Comme annoncé par la marque, l'annonce est calée dans le courant de juillet 2022. Le smartphone tire son épingle du jeu grâce au partenariat de Xiaomi avec Leica. Le fleuron utilisera un nouveau capteur principal de près de 1 pouce signé Sony, l’IMX989

Pour le moment, la fiche technique du bracelet connecté reste un grand mystère. Certains leakers s'attendent à ce que le Mi Band 7 Pro soit proche du Redmi Band sur certains points. Les fuites tablent sur une plus grosse batterie, qui avoisinerait désormais les 250 mAh, et un écran tactile encore plus spacieux. On vous en dit plus dès que possible sur le prochain bracelet de la firme chinoise. En attendant, on attend votre avis sur le Mi Band 7 Pro dans les commentaires.