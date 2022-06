La Pixel Watch aurait une autonomie d’une journée, la charge serait bien moins rapide que sur l’Apple Watch 7

La Pixel Watch continue de se dévoiler avant l’heure, avec des informations concernant cette fois sa batterie. Selon les informations de 9to5Google, celle-ci serait de 300 mAh, ce qui offrirait une autonomie d’environ une journée à la montre connectée. Une autonomie relativement standard dans le domaine, mais largement plombée par son temps de charge très élevé.

Les fuites concernant la Pixel Watch s’enchaînent, et c’est encore à nos confrères de 9to5Google que l’on doit ces nouvelles informations. En effet, après nous en avoir appris un peu plus sur son processeur, c’est au tour de l’autonomie de la montre connectée de se dévoiler. Sur ce point, il ne faudra pas s’attendre à des miracles. Ainsi, selon 9to5Google, la Pixel Watch sera alimentée par une batterie 300 mAh.

Cette dernière permettra à la montre connectée de tenir une journée complète avec une seule charge. 9to5Google précise toutefois que ce résultat peut être amené à changer d’ici le lancement de l’appareil. Effectivement, cette fuite entre quelque peu en contradiction avec de précédentes informations, qui affirmaient que la Pixel Watch dispose d’une grosse batterie qui dépasserait de loin celle de la Galaxy Watch 4.

La Pixel Watch mettrait beaucoup de temps à recharger sa batterie

Or, en l’état actuel, force est de constater que ce n’est pas vraiment le cas. Au contraire, cette autonomie est relativement similaire à celle de la Galaxy Watch 4 et somme toute plutôt standard au sein de l’écosystème WearOS. Il convient toutefois de noter que l’on ne dispose pas de détails quant à l’utilisation qui a mené à cette autonomie. Autrement dit, on ne sait pas si l’écran Alway-on était activé, ni si le suivi du sommeil était en marche.

Autre point noir, l’USB-C n’offrirait qu’un temps de charge très moyen. Nous ne disposons pas encore de chiffre exact, mais nous savons qu’il sera bien inférieur aux scores de l’Apple Watch Series 7, qui passe de 0 % à 100 % en 75 minutes seulement. Le temps de charge serait même encore plus long que celui de la Galaxy Watch 4, qui demande 110 minutes pour être entièrement rechargée.

