Pixel Watch 3 : le prix de la montre connectée de Google est en chute libre

Si vous avez l'intention d'offrir de vous offrir la Pixel Watch 3 pour les fêtes de fin d'année, sachez que la montre connectée de Google est proposée à un prix imbattable pendant quelques heures seulement.

La Pixel Watch 3 fait l'objet d'une offre intéressante sur le site Rakuten. Depuis la boutique française officielle Boulanger, la montre connectée de Google disponible dans un coloris vert sauge et dans sa version 41 mm est à 329 euros au lieu de 399 euros, soit 70 euros de moins par rapport au prix constaté sur le site officiel de la marque.

Pour l'achat de l'objet connecté de la firme de Mountain View, les membres du ClubR Rakuten obtiendront 49,35 euros de remise lors d'un prochaine commande effectuée sur le site marchand. En prenant en compte ce bonus tarifaire, la Google Pixel Watch 3 revient alors à 279,65 euros (valable seulement ce mercredi 4 décembre 2024).

Présentée au cours du mois d'août 2024, la Pixel Watch 3 liée à l'offre Rakuten embarque un écran AMOLED LTPO de 1,27 pouce ayant une définition de 408 x 408 pixels, une résolution de 320 ppp, une protection par du verre Corning Gorilla Glass 5 3D et une luminosité allant jusqu'à 2000 nits. La montre connectée signée Google dispose aussi d'une puce Qualcomm SW5100, de 2 Go de mémoire SDRAM et de 32 Go de stockage flash eMMC, d'une batterie de 307 mAh et du système Wear OS 5.0.

Equipé du Bluetooth 5.3 et du Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, l'appareil possède une autonomie jusqu'à 24 heures en mode Always-on et jusqu'à 36 heures en mode Économiseur de batterie, avec une recharge rapide via USB-C. La montre est également résistante à l'eau et à la poussière grâce aux indices 5 ATM et IP68.

Compatible avec la plupart des téléphones Android (10.0 ou version ultérieure), la Google Pixel Watch 3 dispose de divers capteurs intégrés pour un suivi précis de la santé et de l'activité physique. On peut notamment trouver le capteur de fréquence cardiaque optique multi-points, l'altimètre, et le capteur de température cutanée.