La Pixel Watch 2 de Google commence à montrer son design intriguant

La Pixel Watch 2 de Google devrait arriver dans le courant du mois d’octobre 2023, mais elle commence déjà à se montrer dans des fuites. Aujourd’hui, ce sont les cadrans qui se dévoilent. Elles auraient été divulguées par une source au sein même de Google.

La Pixel Watch de Google n’était pas parfaite, mais a permis à la firme de montrer ses objectifs pour créer un écosystème Pixel cohérent. La deuxième itération devrait arriver très bientôt, mais on a déjà des éléments qui nous donnent une idée du produit final.

Android Authority présente ainsi les nouveaux cadrans de cette Pixel Watch 2. Ceux-ci auraient été récupérés grâce à un contact travaillant directement au sein de Google. Quatre types de cadrans seraient disponibles au lancement.

La Pixel Watch 2 montre ses cadrans

Au total, quatre nouveaux cadrans seraient exclusifs à cette Pixel Watch 2 (donc non disponibles sur la première version). La première serait nommée « Accessible » et se déclinerait en plusieurs formats : juste l’heure, l’heure et la batterie, le jour, ect.

Le deuxième cadran exclusif serait nommé « Arc » et adopterait un visuel proche des montres classiques. Là encore, plusieurs déclinaisons seraient proposées.

Ensuite, nous aurons une version numérique tout en rondeur et pour finir, une version analogique, là encore avec un design fort à la Google. Dans tous les cas, le visuel sera entièrement personnalisable afin d’avoir une montre unique. Il sera possible d’afficher juste l’heure pour les adeptes de simplicité, ou encore d’ajouter le niveau de batterie, le jour, les notifications ou même l’emplacement actuel. De quoi satisfaire le plus grand nombre.

Pour l’instant, les changements annoncés pour la Pixel Watch 2 par rapport à la première version sont minimes. Si elle garderait le même design, elle abandonnerait l’acier pour de l’aluminium, plus chic mais aussi plus fragile. Les principaux changements se feraient au niveau du logiciel, avec notamment ces nouveaux cadrans. Si tout se passe bien, la Pixel Watch 2 serait présentée dans le courant du mois d’octobre, aux côtés des très attendus Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Source : Android Authority