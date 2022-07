La Oppo Watch 3 arrive avec un nouveau SoC révolutionnaire Snapdragon W5+ Gen 1 de Qualcomm

Qualcomm a levé le voile sur deux nouveaux processeurs pour smartwatches qui s’annoncent révolutionnaires, les Snapdragon W5 Gen 1 et W5+ Gen 1. Ceux-ci devraient arriver bientôt sur la prochaine montre haut de gamme de Oppo, la Watch 3.

Jusqu'à présent, les puces Snapdragon Wear ont été des processeurs mobiles assez peu innovants, construits à partir d'une technologie dépassée, ce qui explique en grande partie pourquoi les montres Wear OS ont été si peu performantes par rapport aux Apple Watch. Cependant, Qualcomm compte bien révolutionner le marché des montres connectées grâce à de nouveaux processeurs plus avancés, les Snapdragon W5 Gen 1 et W5+ Gen 1.

Qualcomm affirme que les W5 et W5+ vont enfin corriger le plus gros défaut des montres connectées, puisqu’elles prolongeront l'autonomie de la batterie jusqu'à 50 %, doubleront les performances et permettront de réduire de 30 % la taille des smartwatches par rapport à la plateforme Wear 4000 actuelle.

Les processeurs utilisent une nouvelle gravure plus fine de 4 nm

Pour atteindre de tels résultats, les Snapdragon W5 Gen 1 et W5 Gen 1+ s’appuient sur nouvelle conception hybride avec une gravure beaucoup plus fine de 4 nm associée à un coprocesseur intégré de 22 nm. Il s’agit donc d’un bond de géant par rapport aux puces Snapdragon 4100, qui profitaient d’une gravure en 12 nm et d’un coprocesseur en 28 nm, et d’une gravure plus fine que la concurrence. En comparaison, l'Exynos W920 de Samsung, qui équipe la Galaxy Watch 4, utilise un processus de 5 nm, tandis que la puce S7 d'Apple pour l'Apple Watch Series 7 utilise un processus de 7 nm. Les montres qui utiliseront les nouveaux Snapdragon W5 promettent donc d’être beaucoup plus efficaces énergétiquement.

Qualcomm promet que le Snapdragon W5+ Gen 1 offrira des réductions d'énergie de 30 à 60 % pour les « cas d'utilisation clés » par rapport au Snapdragon Wear 4100+. L’amélioration la plus significative semble être au niveau des notifications en arrière-plan, qui voient une réduction de 57% de l'utilisation de la batterie. Cependant, la plus grande zone de drainage actif de la batterie reste les appels VoLTE, qui profitent tout de même d’une réduction d’environ 34 % de l’énergie consommée sur les nouvelles puces.

Bien que les deux puces W5 Gen 1 conservent les mêmes cœurs Cortex-A53 de la génération précédente, celles-ci s’annoncent beaucoup plus rapides grâce à un GPU Adreno 702 cadencé à 1 GHz, contre 320 MHz pour l'Adreno A504 sortant. D'autre part, la série W5 Gen 1 prend en charge la RAM LPDDR4X cadencée à 2 133 MHz, ce qui devrait offrir à Wear OS une bande passante beaucoup plus large que celle des plateformes Snapdragon Wear 4100 actuelles. Par ailleurs, le W5+ Gen 1 est doté d'un coprocesseur Cortex-M55 cadencé à 250 MHz, contre 50 MHz pour le Cortex-M0.

On peut également noter la présence du Bluetooth 5.3, qui devrait grandement améliorer la stabilité de la connexion avec vos montres, mais surtout leur consommation énergétique. Qualcomm promet notamment que vos montres intelligentes verront leur autonomie augmenter de 15 à 24 heures en utilisant ces puces, ce qui pourrait porter l’autonomie des prochaines montres sous Wear OS à 2 ou 3 jours.

La Oppo Watch 3 sera une des premières à utiliser un Snapdragon W5+ Gen 1

Le W5+ et le W5 sont tous deux des processeurs haut de gamme que vous verrez dans les montres Wear OS dans un avenir proche, mais un des premiers produits à en profiter devrait être la Oppo Watch 3, que l’on attend dès le mois prochain. En effet, le vice-président associé et président de l'activité IoT d'Oppo, Franco Li, a annoncé qu’une nouvelle série de montres connectées équipées de la plateforme W5 arriveront dès le mois d’août.

Puisqu’il s’agit vraisemblablement d’une série, on s’attend à ce que la Oppo Watch 3 soit cette fois-ci disponible en plusieurs modèles différents. Elles succèderont directement à l’Oppo Watch 2, sortie au mois de juillet l’année dernière. La nouvelle génération arrivera donc pile à temps pour concurrencer les nouvelles Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro de Samsung, dont nous savons déjà presque tout.

Avant Oppo, c’est Mobvoi qui devrait être le premier fabricant à quiper sa smartwatch phare TicWatch Pro 4 avec les processeurs W5. Mobvoi a commencé à faire des allusions à cette smartwatch en début de semaine, la présentant comme un modèle phare doté d'une « batterie longue durée ». Plus de montres connectées devront suivre dans les mois qui viennent, Qualcomm annonce déjà que plus de 25 modèles sont actuellement en préparation.