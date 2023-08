Xiaomi annonce la Smart Band 8 Pro, un bracelet connecté qui a des airs d’Apple Watch

Si la semaine prochaine, lors de la présentation des nouvelles gammes de produits de Xiaomi, le Mix Fold 3 et la tablette Pad 6 Max attireront sans doute la lumière des projecteurs, d’autres accessoires méritent également le coup d’œil. La montre intelligente Smart Band 8 Pro notamment.

La Xiaomi Smart Band 8 Pro arborera un cadran plus grand. Quand l’écran AMOLED de sa devancière, la Xiaomi Smart Band 7 Pro, affiche une diagonale de 1,64 pouce, la Smart Band 8 Pro en propose 1,74. C’est peu et beaucoup à la fois, puisque le bracelet d’activité gagne un peu plus de 6 % de surface d’affichage dans cette opération.

Dans le monde microscopique de l’horlogerie, cela signifie une meilleure lisibilité, donc une meilleure expérience utilisateur. Et on peut dire que Xiaomi sort le grand jeu pour l’écran de ce bracelet. Ce dernier affichera pas moins de 16,7 millions de couleurs avec une résolution de 336 ppi, pour un rafraîchissement à 60 Hz.

La Xiaomi Smart Band 8 Pro dispose d'un plus grand écran

Avec la Smart Band 8 Pro, Xiaomi vient marcher sur les plates-bandes de l’Apple Watch. De par son design, avec une forme dont Xiaomi ne pourra pas nier l’inspiration, mais aussi sur le terrain des fonctionnalités. Dans les pas de sa devancière, la Xiaomi Smart Band 7, le bracelet roi de la remise en forme, la Smartt Band 8 Pro proposera plusieurs widgets et des fonctionnalités toujours plus complètes. Le bracelet d’activité chinois parviendra-t-il à grappiller des parts de marché au leader de Cupertino ? Seul le temps le dira.

C’est malgré tout avec son nouveau smartphone pliable, le Mix Fold 3, que Xiaomi compte faire sensation. C’est le PDG de la firme en personne, Lei Jung, qui a annoncé la date de présentation de ce qui devrait être le nouveau flagship de la compagnie. Ce smartphone haut de gamme, qui s’annonce comme une véritable bête dans le domaine de la photo, aura la lourde tâche de convaincre les clients d’acheter un Mix Fold 3, plutôt que les autres smartphones pliables tels que le Galaxy Z Fold 5 et autres Pixel Fold.