La Pixel Tablet de Google est à son prix le plus bas chez Amazon

Voici une belle offre à saisir sur la Pixel Tablet de Google ! Au cours d'une vente flash, Amazon propose l'appareil de la firme de Mountain View à exactement 499 euros. Il s'agit tout simplement de son prix le plus bas.

Plus d'un an et demi après sa commercialisation, la Google Pixel Tablet devient de plus en plus abordable. Accompagnée d'une station de recharge avec un haut-parleur intégré, la tablette proposée en deux coloris au choix est à 499 euros au lieu de 679 euros, dans le cadre d'une vente flash Amazon. La réduction de 180 euros s'effectue automatiquement. Garantie deux ans, la Pixel Tablet est éligible à la livraison gratuite et au paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Sortie avant l'été 2023, la Google Pixel Tablet est dotée d'un écran tactile LCD de 11 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels, une densité de 276 pixels par pouce, un format 16:10, une luminosité de 500 nits et un revêtement antitâche. On retrouve aussi une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go, le processeur Google Tensor G2 et le système d'exploitation Android. Enfin, les futurs propriétaires de la tablette tactile profiteront d'un port USB Type-C, de la technologie sans fil Bluetooth, du Wifi, d'une caméra frontale de 8 MP et d'une caméra arrière de 8 MP.