Finalement, le Pixel 8 aura bien droit à l’IA Gemini Nano, Google a craqué

Google a cédé la pression. Contrairement à ce qui a été prévu, le Pixel 8 standard recevra bien Gemini Nano et ses fonctionnalités IA avec la prochaine mise à jour Feature Drop. Parmi elles, le résumé des enregistrements audio ou encore les réponses intelligentes de Gboard.

Comme quoi, parfois il suffit de râler un peu. En décembre dernier, Google a déployé une Feature Drop, une mise à jour dédiée aux nouvelles fonctionnalités, sur son Pixel 8 Pro. Celle-ci n’était pas anodine, puisqu’elle a notamment apporté Gemini Nano, une version allégée de l’IA intégrée directement dans les smartphones. Les utilisateurs s’attendaient alors à ce que celle-ci arrive également sur le Pixel 8 standard.

Après tout, Google a bien promis d’apporter Gemini Nano à plus de smartphones à l’avenir, bien qu’il faudra attendre encore un peu. Surtout, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro partagent le même processeur, à savoir le Tensor G3, ce qui suppose qu’il n’y aura pas de problème de compatibilité avec l’IA. Malgré tout, Google a initialement annoncé que le Pixel 8 standard n’aurait pas droit à Gemini Nano, pour des raisons de « limitations matérielles ».

Google accepte finalement d’apporter Gemini Nano au Pixel 8

Comme évoqué plus haut, cette justification ne fait pas beaucoup de sens et les utilisateurs n’ont pas manqué de le faire savoir à Google. On notera tout de même que le modèle standard embarque moins de RAM que son voisin de gamme, ce qui a pu poser quelques soucis à Google. Malgré tout, après plusieurs jours de bataille, la victoire est désormais entre leurs mains. La firme de Mountain View a annoncé que la prochaine Feature Drop pour Pixel 8 inclura Gemini Nano. Les bêta-testeurs devraient y avoir accès au mois de juin.

Pour rappel, Gemini Nano permet notamment de résumer les enregistrements audio, ce qui peut être très pratique en réunion — nous n’avons en revanche pas été très impressionnés par son alternative sur Galaxy S24. De son côté, le clavier Gboard se dote de Smart Reply, qui lui permet de générer automatiquement des réponses plus vraies que nature aux messages que vous recevez.

