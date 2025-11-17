Les Pixel Buds 2a font l'objet d'une belle offre promotionnelle sur le site de la Fnac ! En pleine période du Black Friday, les derniers écouteurs Google bénéficient d'une jolie réduction de près de 35%.

Depuis ce lundi 17 novembre 2025, la Fnac a lancé de nouvelles offres à l'approche du Black Friday. Parmi les offres promotionnelles du moment, on peut trouver les Pixel Buds 2a à prix réduit. Proposés dans un coloris vert sauge, les écouteurs Google sont vendus par le site e-commerce français à 99,99 euros au lieu de 149,99 euros. Cela représente une remise immédiate de 33%, soit 50 euros de réduction par rapport au tarif conseillé.

Présentés par Google au cours de l'été 2025, les Pixel Buds 2a sont des écouteurs sans fil qui disposent de la technologie sans fil Bluetooth 5.4, ce qui assure une transmission audio de qualité supérieure grâce à la bande ultra-large.

Ces écouteurs Google de la gamme Pixel intègrent aussi le processeur Google Tensor A1, garantissant une performance fluide et réactive. Les Google Pixel Buds 2a sont dotés de haut-parleurs dynamiques de 11 mm, de la suppression active du bruit avec Silent Seal 1.5 et du mode Transparence.

Au niveau de l'autonomie, les écouteurs sans fil affichent une durée d'utilisation pouvant aller jusqu'à 10 heures sans suppression active du bruit, et jusqu'à 27 heures avec l'étui de recharge fourni. Quand vous rechargez les écouteurs dans l'étui pendant 5 minutes, vous avez jusqu'à 1 heure d'écoute avec la suppression active du bruit activée.