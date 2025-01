Pixel 9 : le smartphone Google est à un prix imbattable à quelques heures des soldes

L'édition 2025 des soldes d'hiver n'a pas encore commencé et le Pixel 9 fait déjà l'objet d'un super deal chez RED by SFR. Les clients titulaires d'une offre mobile peuvent en effet bénéficier de 330 euros de réduction sur le smartphone Google.

Alors que le coup d'envoi des soldes d'hiver 2025 sera donné dans quelques heures, l'opérateur téléphonique RED by SFR a pris la décision de proposer à ses clients le Pixel 9 à un prix imbattable. Disponible dans sa version 128 Go et en plusieurs coloris, le smartphone Google revient à 569 euros au lieu de 899 euros grâce à un cumul de trois réductions. Le tarif réduit est obtenu par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 150 euros, d'une offre de remboursement de 80 euros (sur demande) et d'un bonus de reprise de 100 euros après achat.

Pour rappel, le Pixel 9 a été officialisé par Google pendant l'été 2024. C'est un smartphone équipé d'un écran OLED de 6,24 pouces avec une définition en Full HD+ de 2424 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une densité de 425 ppp. Le téléphone de la firme de Mountain View embarque également une mémoire vive de 8 Go de RAM, le processeur Google Tensor G4, le système d'exploitation Android 15 et une batterie de 4600 mAh avec la charge rapide à 27W.

Du côté de l'APN, on peut trouver une caméra large de 50 MP, une caméra ultra-large de 50 MP et une caméra frontale de 11 MP pour les adeptes des selfies. Quant à la connectivité du Google Pixel 9, elle inclut essentiellement le Wi-Fi 7, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, le NFC, l'USB Type-C 3.2 et un capteur d'empreintes digitales sous l'écran. Pour d'informations sur notre article dédié au test du Google Pixel 9.