Pixel 9 Pro XL : un prix en forte baisse chez Boulanger, le smartphone Google est à -40%

Le Pixel 9 Pro XL, l'un des modèles les plus aboutis de Google est enfin proposé à un prix très raisonnable. Grâce à une remise de quasiment 40%, les versions de 128 Go et de 256 Go sont à des tarifs beaucoup plus accessibles chez Boulanger.

Le Pixel 9 Pro XL reste une valeur sûre en 2026. Il offre un rapport qualité-prix très intéressant, surtout lorsqu'il est en promo, comme c'est le cas en ce moment chez Boulanger. Le smartphone Google y est disponible à partir de 729 €. C'est le prix promotionnel de la version 128 Go qui est proposée habituellement à 1 149 €, ce qui correspond à une réduction de 37%.

Si vous avez besoin de plus de stockage, le Pixel 9 Pro XL de 256 Go est à 799 € au lieu de de 1 301,99 €. Vous profitez ici d'une remise de 39%, soit une économie de plus de 500 €.

Une réduction XL pour la version grand format du Pixel 9 Pro

Avec son écran de 6,8 pouces le Pixel 9 Pro XL est le modèle idéal pour ceux qui préfèrent les smartphones grand format. Sa surface est ainsi plus confortable que celle du Pixel 9 Pro standard. La fiche technique haut de gamme s'appuie notamment sur une puce Tensor G4 aux performances solides pour n'importe quel usage, d'autant plus qu'elle est épaulée par 16 Go de mémoire vive.

Le Pixel 9 Pro XL dispose également d'une grosse batterie de 5060 mAh qui tient facilement la journée et qui est compatible avec une charge rapide de 37W.

La partie photo est l'un des points forts de ce smartphone. Elle s'appuie sur un triple capteur : un module principal de 50 MP (grand-angle), associé à deux capteurs de 48 MP chacun. Le premier est un ultra grand-angle et le second, un téléobjectif périscopique avec zoom optique 5x. À l'avant, le Pixel 9 Pro XL dispose d'un capteur selfie de 42 MP.

En plus des performances solides du bloc photo, Google propose un ensemble de fonctionnalités AI pratiques pour le traitement et l'édition des images. Enfin, l'écran de 6,8 pouces offre une excellente qualité d'affichage, avec une luminosité qui monte jusqu'à 3000 nits, un taux de rafraichissement variant entre 1 et 120 Hz, ou encore une définition de 2992 x 1344 pixels.