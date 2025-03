Pixel 9 Pro : le smartphone Google est en forte promotion chez Amazon

Profitez des Ventes Flash de Printemps d'Amazon pour vous offrir le Pixel 9 Pro en forte promotion. Durant quelques jours, le smartphone Google bénéficie d'une jolie réduction de 300 euros sur le fameux site e-commerce.

Les Ventes Flash de Printemps d'Amazon ont officiellement commencé ce mardi 25 mars 2025. Pendant une durée de 7 jours, le célèbre site e-commerce effectue des offres sur de nombreux produits high-tech, à l'image du Pixel 9 Pro.

Au cours de l'événement commercial, le smartphone Google proposé dans sa version 128 Go et en plusieurs coloris est à 799 euros au lieu de 1099 euros. Cela correspond à une remise immédiate de 300 euros par rapport au prix conseillé du produit.

Lancé par Google durant l'été 2024, le Pixel 9 Pro embarque un écran OLED de 6,3 pouces avec une définition de 2856 x 1280 pixels, une densité de 495 ppp et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone possède aussi une mémoire vive de 16 Go de RAM, le processeur Google Tensor G4, une batterie de 4700 mAh compatible avec la charge rapide à 27W et le système d'exploitation Android 15.

Pour la partie photo/vidéo, les futurs acquéreurs du Google Pixel 9 Pro pourront profiter d'un module principal de 50 MP, d'un ultra grand-angle de 48 MP, d'un téléobjectif de 48 MP et d'une caméra frontale de 42 MP pour la prise de selfies. Enfin, la connectivité du smartphone est assurée par la présence du Wi-Fi 7, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du GPS, du NFC, de l'USB Type-C 3.2 et d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran.