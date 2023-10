Pixel 8a : des rendus 3D du smartphone abordable révèlent tout de son design

Le Pixel 8a n’est pas attendu avant encore de nombreux mois, mais on sait déjà exactement à quoi le smartphone va ressembler grâce à divers rendus 3D qui le dévoilent sous toutes ses coutures.

Cette fois-ci, OnLeaks n’aura pas été le premier à nous dévoiler le design du prochain smartphone abordable de Google, le Pixel 8a. Il y a deux semaines, un leaker avait déjà mis en ligne sur Twitter des photos volées du smartphone, ou du moins d’un prototype. Cependant, celles-ci ne dévoilaient pas l’intégralité de son design, mais c’est ce que vient finalement de faire OnLeaks au travers de nouveaux rendus.

Ceux-ci nous révèlent un smartphone Pixel 8a qui hérite d’une bonne partie des éléments de design des Pixel 8 et 8 Pro, qui sont sortis il y a quelques jours maintenant. Le smartphone adopte désormais des bords tout en rondeur, mais on retrouve malheureusement d’assez grosses bordures tout autour de l’écran, notamment en bas au niveau du « menton ».

Que sait-on du Pixel 8a ?

Au niveau de la fiche technique du Pixel 8a, on sait que Google misera toujours sur une puce Tensor G3, la même qui a été utilisée pour les Pixel 8 et 8 Pro. Cependant, celle-ci serait, comme la génération précédente, légèrement bridée par rapport à celles des smartphones haut de gamme. Il faut donc s’attendre à des performances légèrement inférieures, mais nous aurons tout de même à faire à l’un des appareils les plus puissants de sa catégorie.

L’année dernière, le Pixel 7a était passé au 90 Hz au niveau de l’écran, mais nous n’attendons aucune amélioration dans ce domaine, puisque le Pixel 8 est lui passé au 120 Hz. Il s’agira toujours d’un écran FHD+ OLED, qui mesurera 6,1 pouces.

OnLeaks dévoile que le Pixel 8a mesure 152,1 x 72,6 x 8,9 mm, ce qui signifie que le téléphone sera un peu plus petit, moins large et plus fin que le Pixel 7a, dont les dimensions sont de 152,4 x 72,9 x 9,0 mm. Nous n’avons pour l’instant pas son poids, mais on imagine qu’il perdra donc quelques grammes sur la balance.

Enfin, notons que le smartphone, qui porte le nom de code « Akita », arrivera avec Android 14 et 8 Go de RAM. Il devrait être lancé au printemps prochain, comme ses prédécesseurs.