Pixel 7 et 7 Pro : Google recycle l’écran des Pixel 6 et 6 Pro !

Google va dévoiler cet automne une nouvelle génération de smartphones haut de gamme, les Pixel 7 et 7 Pro. Avant leur lancement, leur fiche technique se précise de jour en jour, et c’est pour l’instant assez décevant.

Nos confrères de 9to5Google viennent de dévoiler que les Pixel 7 et 7 Pro devraient finalement partager beaucoup de similitudes avec les modèles précédents, les Pixel 6 et 6 Pro. En effet, alors qu’on savait déjà que les nouveaux modèles vont recycler les capteurs photo de la génération actuelle, il est désormais clair que les Pixel 7 et 7 Pro utiliseront également les mêmes écrans que leurs grands frères.

En effet, 9to5Google a trouvé deux nouveaux pilotes d’affichage dans l’Android Open Source Program, l’un nommé « C10 » et l’autre « P10 ». Ceux-ci feraient directement référence aux noms de code « Cheetah » et « Panther », les Pixel 7 et 7 Pro. Ces fichiers révèlent que les Pixel 7 et 7 Pro utiliseront exactement les mêmes panneaux Samsung S6E3FC3 et S6E3HC3 que l’on trouvait sur la génération précédente.

On sait tout des écrans des Pixel 7 et 7 Pro avant leur lancement

Grâce aux informations mises en lumière par 9to5Google, on sait donc désormais que le Pixel 7 utilisera un écran FHD+ (1080 x 2400 pixels) AMOLED avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Dans ce segment de prix, on aurait pu espérer une dalle avec une fréquence de 120 Hz, mais ce n’est finalement pas le cas. Comme l’avaient dévoilé les rendus partagés par OnLeaks, l’écran sera toujours incurvé, contrairement aux modèles moins chers tels que le prochain Pixel 6a.

De son côté, le Pixel 7 Pro va utiliser un écran QHD+ (1440 x 3120 pixels) AMOLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Bien qu’aucun changement ne soit immédiatement visible, il se pourrait bien que les nouveaux smartphones proposent un écran un peu plus bord à bord. En effet, le Pixel 7 va être légèrement plus petit que le Pixel 6. Il serait 1 mm plus étroit et plus court de 2 mm. En revanche, le Pixel 7 Pro mesure la même taille que son prédécesseur.

Google avait annoncé à la Google I/O que le Pixel 7 et 7 Pro allaient arriver cet automne, probablement autour du mois d’octobre. On sait que les smartphones n’arriveraient pas seuls, puisqu’ils seront accompagnés de la première montre connectée du fabricant : la Pixel Watch. D’ailleurs, celle-ci utilisera également de vieux composants, puisqu’on retrouvera le même processeur qui avait été utilisé dans la Galaxy Watch de 2018.