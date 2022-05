Pixel 7 : un prototype déjà en vente sur eBay des mois avant la sortie

Le Pixel 7, futur smartphone de Google, est apparu sur eBay, alors qu'il ne sortira qu'à l'automne 2022. Il s’agit d’un prototype, fonctionnel et débloqué. La mise à prix était de 450 dollars, mais l’enchère a été annulée après être montée à 810 dollars. Google a officiellement annoncé le smartphone lors de sa conférence dédiée aux développeurs. Mais il ne sera disponible qu’à l’automne 2022.

Le 11 mai dernier a eu lieu la keynote d’ouverture de la conférence des développeurs de Google. Durant cette conférence, plusieurs produits matériels ont été annoncés. Le Pixel 6A. La Pixel Watch. La Pixel Tab. Les Pixel Buds Pro. Ou encore les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Certains de ses appareils seront disponibles au début de l’été. C’est le cas du Pixel 6A et des Pixel Buds Pro. Et d’autres n’arriveront que fin 2022 ou en 2023. Les Pixel 7 et 7 Pro arriveront par exemple cet automne seulement.

Lire aussi – Pixel 7 et 7 Pro : Google recycle l’écran des Pixel 6 et 6 Pro !

En attendant, Google égrainera les informations sur ces deux téléphones. Une longue campagne de teasing qui durera plus de 5 mois. Les premiers détails ont été révélés pendant la conférence. Le Pixel 7 se déclinera donc en deux versions. Elles disposeront toutes les deux d’un Tensor de seconde génération, la première équipant les trois membres de la famille Pixel 6. Ils tourneront sous Android 13 (dont ils ont déjà obtenu la certification). Et ils se démarqueront notamment sur la partie photo.

Un prototype de Pixel 7 est mis en vente sur eBay

Sur les visuels officiels, nous pouvons en effet distinguer deux emplacements pour les objectifs. Un premier emplacement oval, qui semble commun aux deux appareils. Et un emplacement circulaire réservé au Pixel 7 Pro. C’est ce dernier qui permet de distinguer physiquement le Pixel 7 du Pixel 7 Pro. Et c’est un détail important pour la suite de notre histoire. Une suite qui se déroule sur eBay, célèbre site de ventes aux enchères entre particuliers où est apparu une annonce pour un prototype de Pixel 7.

En effet, une personne a mis en vente un prototype de l’un des futurs smartphones de Google. Et, à en croire toutes les photos mises en ligne avec l’annonce, il s’agit du Pixel 7. Les photos de l'avant de l'appareil nous apprennent aussi que Google reprend l’emplacement du capteur selfie du Pixel 6, dans un poinçon placé au milieu de la bordure supérieure de l’écran. En outre, nous retrouvons ce gros bloc protubérant qui barre horizontalement le dos du smartphone.

L’annonce dévoile quelques détails techniques. La taille de l’écran atteint 6,4 pouces. Le processeur Tensor qui anime ce smartphone compte 8 cœurs. Il est accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Et l’un de ses capteurs photo propose une définition de 12 mégapixels. Jusque-là, aucune grande surprise, puisque tous ces détails correspondent à la fiche technique du Pixel 6. L’annonce est arrivée sur eBay ce lundi avec une mise à prix de 450 dollars. Mais elle n’est pas restée longtemps en ligne, juste le temps que quelques membres enchérissent jusqu’à dépasser les 800 dollars. Elle a depuis été suspendue.

Source : eBay