Pixel 7 Ultra : Google passerait à la céramique pour son smartphone premium

Le Pixel 7 Ultra se confirme. Il serait assemblé par Foxconn et se distinguerait par un design en céramique et de meilleurs capteurs photo. Le Pixel Fold, premier smartphone pliant de Google, pourrait lui aussi sortir très prochainement.

En plus des Pixel 7 et Pixel 7 Pro, Google préparerait une version encore plus haut de gamme potentiellement baptisée Pixel 7 Ultra. Selon une publication Weibo du réputé informateur chinois Digital Chat Station, Google a conclu un partenariat avec Foxconn pour la production d'un flagship conçu en céramique plutôt qu'en une combinaison de verre, de métal et de plastique. Il s'agit très probablement de ce fameux Pixel 7 Ultra, nom de code Lynx.

La même source indique que ce smartphone sera équipé d'un écran 2K et d'une puce Tensor 2, la prochaine génération de SoC maison de Google. Ces indices renforcent l'idée que c'est bien un Pixel 7 ultra premium qui serait concerné. Si cela se confirme, ce sera la première fois qu'un smartphone Pixel adopte la céramique comme matériau.

Un Pixel 7 Ultra et un Pixel Fold à la rentrée

Outre ce design en céramique, le Pixel 7 Ultra sera mieux équipé que les autres modèles de la série en photo. Il embarquerait le nouveau capteur IMX787 de Sony, et disposerait d'un téléobjectif pour effectuer des zooms optiques.

Digital Chat Station nous apprend également que Google a confié la production d'un autre appareil à Foxconn : le Pixel Fold (ou Pixel NotePad), son premier téléphone à écran pliable. Si l'on en croit de précédents rapports, celui-ci serait muni d'un écran OLED de 7,6 pouces une fois déplié, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. La dalle serait fournie par Samsung.

Google aurait prévu une conférence de présentation le 6 octobre 2022 pour annoncer de nouveaux produits. Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro seront forcément de l'événement. Et d'après les dernières informations qui nous parviennent, il semble de plus en plus probable que le Pixel 7 Ultra et le Pixel Fold s'invitent aussi à la conférence. L'existence d'un Pixel Fold est évoquée depuis des années, mais sa sortie aurait été repoussée à plusieurs reprises par Google. Cette fois, on dirait bien que c'est la bonne !

Source : Weibo