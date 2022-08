Pixel 7 et Pixel 7 Pro : la date de sortie fuite, ce serait pour octobre

Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont attendus pour l’automne, sans plus de précision. Mais un célèbre leaker affirme aujourd’hui, sources à l’appui, que la date de sortie serait fixée au 13 octobre prochain. Une date qui semble correcte, Google ayant toujours eu l’habitude de sortir ses smartphones à cette période.

Quand sortiront les Pixel 7 et Pixel 7 Pro ? Lorsque Google a officialisé les smartphones lors de la Google I/O en mai dernier, elle s’est contentée d’un vague « cet automne ». Un leak nous affirme aujourd’hui que les produits arriveraient le 13 octobre prochain.

C’est Jon Prosser, célèbre leaker du monde de la tech, qui vend la mèche. Via le site Front Page Tech, il donne cette date du 13 octobre pour la sortie des deux smartphones de Google.

Le Google Pixel 7 arriverait le 13 octobre

Jon Prosser rajoute que les précommandes débuteraient le 6 octobre, ce qui signifie que la conférence d’annonce prendrait place le même jour. On rappelle qu’en 2021, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro ont été annoncés le 19 octobre et ont été mis en précommande à ce moment-là. Les dates données sont crédibles, étant donné que Google a toujours eu l’habitude de dévoiler ses nouveaux smartphones dans le courant du dixième mois de l'année. Toutefois, il est peut-être encore un peu tôt pour que la société ait déjà fixé la date précise.

Pour rappel, le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro ont été dévoilés en mai dernier par Google lors de la Google I/O. La firme de Mountain View n’est pas entré dans les détails, puisque cette officialisation a eu lieu seulement pour couper l’herbe sous le pied des fuites de plus en plus nombreuses. Pour ce qui est des nouveautés techniques, on s’attend à une petite évolution, notamment au niveau de la photo et du Google Tensor. Dans l'ensemble, nous ne devrions pas avoir de gouffre entre le Pixel 6 et le Pixel 7.

Deux terminaux sont attendus, mais Google pourrait nous réserver une petite surprise avec un modèle Ultra. En 2023, la société prévoit également de sortir sa première tablette depuis longtemps : la Pixel Tablet. On en saura certainement plus lors de la conférence d’annonce des smartphones.

Source : Front Page Tech