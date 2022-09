Pixel 7 et 7 Pro : Google dévoile tous les coloris des smartphones et une nouvelle puce Tensor G2

Google s’apprête à lancer d’ici quelques semaines ses nouveaux Pixel 7 et 7 Pro, et en amont de la présentation officielle des smartphones, le fabricant a déjà confirmé tous les nouveaux coloris de ses appareils.

Juste après avoir annoncé la date de lancement de ses Pixel 7 et 7 Pro, Google a mis en ligne sur son site internet de nombreuses informations concernant ses deux prochains smartphones. Le fabricant a notamment confirmé l’arrivée d’une nouvelle puce Tensor G2 plus puissante, qui devrait être produite par Samsung et basée sur le processeur Exynos 2200 des Galaxy S22. D’après Google, cette puce G2 permettra aux Pixel 7 et Pixel 7 Pro « d’apporter des fonctionnalités personnalisées encore plus utiles aux photos, aux vidéos, à la sécurité et à la reconnaissance vocale ».

En amont de la présentation officielle, on connait désormais également tous les coloris des Pixel 7 et 7 Pro. Contrairement à l’année précédente où le Pixel 6 Pro n’avait eu droit qu’à un seul modèle, le Pixel 7 Pro sera cette année disponible en trois coloris différents.

Quels coloris pour les Pixel 7 et 7 Pro ?

D’après le site officiel de Google, le Pixel 7 Pro sera disponible en trois coloris : Noir Volcanique, Vert Sauge et Neige. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le coloris Noir Volcanique est assez différent du Noir Carbone du Pixel 6 Pro, puisque le module photo est désormais argenté plutôt que noir. C’est ce coloris que nous avons pu apercevoir sur le modèle qui avait été déballé en vidéo il y a quelques jours. Sur le Vert Sauge, la barre horizontale est dorée. En Neige, les capteurs photo sont également entourés par un module photo argenté.

De son côté, le Pixel 7 sera également proposé en 3 coloris différents, contre deux pour le Pixel 6. Le smartphone le plus abordable aura également droit aux coloris Noir Volcanique et Neige, mais également à une nouvelle couleur Vert Citron et son module photo doré.

En ce qui concerne les autres caractéristiques techniques des deux smartphones, elles devraient être assez similaires à ce que proposent déjà les Pixel 6 et 6 Pro. Quoi qu’il en soit, nous en saurons davantage le 6 octobre prochain lors de la présentation officielle des nouveaux appareils.