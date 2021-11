Pixel 6 : un bug bloque le scanner d’empreintes si la batterie est complètement déchargée

Les Pixel 6 souffrent d'un nouveau bug. Une fois que la batterie du smartphone a été complètement déchargée, le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran de certains unités est complètement désactivé. Certains usagers se retrouvent complètement privés du capteur biométrique.

Les Pixel 6 enchaînent les bugs depuis leur sortie sur le marché. De nombreux utilisateurs ont rapporté des dysfonctionnements étranges avec les deux smartphones de Google. D'après certains témoignages, l'écran clignote parfois en vert ou affiche des teintes rosâtres. Pour d'autres usagers, les téléphones passent parfois des appels téléphoniques en pleine nuit à des contacts choisis au hasard.

De nombreux témoignages pointent aussi du doigt le lecteur d'empreintes digitales des Pixel 6. Si certains assurent que le scanner est lent et capricieux, d'autres avancent que le capteur optique est loin d'être fiable. Plusieurs internautes affirment qu'un proche a pu déverrouiller leur téléphone alors que leur empreinte n'était pas enregistrée.

Le lecteur d'empreintes des Pixel 6 est bloqué si la batterie se décharge complètement

Plus récemment, une nouvelle salve de témoignages est venue assurer que le lecteur d'empreintes digitales placé sous l'écran se désactive parfois complètement. Apparemment, le scanner est désactivé après que la batterie du Pixel 6 ait été complètement déchargée. “Le scanner d'empreintes digitales de mon Pixel 6 Pro fonctionnait correctement jusqu'à hier soir, lorsque j'ai manqué de batterie. Après l'avoir branché pour le recharger et avoir entré mon code une fois, j'ai remarqué que l'icône du lecteur d'empreintes digitales ne s'affichait plus à l'écran”, témoigne un usager sur Reddit.

Pour certains usagers, il a suffit d'activer à nouveau le scanner dans les paramètres pour régler le problème. Dans d'autres cas, le profil biométrique avait complètement disparu de l'interface. “En entrant dans les paramètres, j'ai remarqué que le profil d'empreinte digitale n'est plus là”, affirme l'internaute. Après avoir reconfiguré son empreinte, il assure avoir vu le message suivi à l'écran : “l'enregistrement n'a pas été terminé. L'enregistrement des empreintes digitales n'a pas fonctionné. Réessayez ou utilisez un autre doigt”.

Malgré ses multiples tentatives, l'internaute n'est pas parvenu à enregistrer une autre empreinte. De nombreux témoignages abondent dans le même sens. Certains utilisateurs sont entrés en contact avec Google par le biais de l'Issue Trakcker, l'outil qui permet de rapporter un bug. Le géant de Mountain View n'a pas encore réagi aux doléances des internautes.

