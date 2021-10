Pixel 6 vs Pixel 5 : tarifs, photos, performances, quelles sont les différences ?

Le Pixel 6 apporte de nombreuses évolutions par rapport au Pixel 5. Nous avons recensé toutes les différences majeures entre les deux modèles de smartphone Google.

Le lancement officiel du Google Pixel 6 a eu lieu ce 19 octobre 2021. Après une année de transition, la firme de Mountain View opère un retour en force sur le marché des smartphones avec cette nouvelle génération. Mais ce n'est pas pour autant que le Pixel 5 devient caduc, le modèle antérieur présentant encore bien des atouts. Alors, lequel des deux choisir ? Quelles sont les différences fondamentales entre le Pixel 6 et le Pixel 5 ? Ce comparatif vous aidera à y voir plus clair.

Les fiches techniques des Google Pixel 6 et Pixel 5

Voici un résumé des spécifications techniques des deux smartphones. Nous analysons ces caractéristiques plus en détail dans la suite de cet article.

Pixel 6 Pixel 5 Écran 6,4" OLED 1080p 90hz 6,0" OLED 1080p 90Hz Capteur d'empreintes Sous l'écran Au dos SoC Google Tensor (5 nm) Snapdragon 765G 5G (7 nm) Mémoire interne 128 Go 128 Go microSD Non Non RAM 8 Go 8 Go Appareil photo Principal : 50 mégapixels

Ultra grand angle : 12 mégapixels Principal : 12,2 mégapixels

Ultra grand angle : 16 mégapixels OS Android 12 Android 11 Batterie 4600 mAh 4080 mAh Recharge rapide 30W 18W Recharge sans fil Oui Oui Certifié IP68 Oui Oui

Design

Premier élément frappant, le Pixel 6 est plus imposant que le Pixel 5. Il affiche des dimensions de 158,6 mm (H) x 74,8 mm (L) x 8,9 mm (P), contre 144,7 x 70,4 x 8 mm pour son prédécesseur plus compact. Le poids du Pixel 6 est aussi beaucoup plus élevé que celui du Pixel 5 (207 contre 151 grammes), une hausse due à sa prise de taille, mais surtout à l'incorporation d'une batterie plus volumineuse.

L'écran du Pixel 5 est protégé par un verre Gorilla Glass 6 de Corning, alors que celui du Pixel 6 est recouvert d'un verre Gorilla Glass Victus plus efficace. Les deux modèles bénéficient d'une certification IP68 de résistance à l'eau et à la poussière.

Esthétiquement, les Pixel 6 et Pixel 5 n'ont rien à voir. Google a complètement revu sa copie et ose un design original et unique avec sa nouvelle référence. Au dos, le bloc photo en style “plaque de cuisson” du Pixel 5 est remplacé sur le Pixel 6 par une configuration horizontale des capteurs, intégrés dans une bande proéminente. Par ailleurs, Google a enfin déplacé le lecteur d'empreintes, au dos sur le Pixel 5, sous l'écran pour le Pixel 6, un positionnement bien plus pratique pour l'utilisateur. Et alors que le Pixel 5 se la jouait monocolore, le Pixel 6 mise sur la différence des tons avec deux espaces de couleur différents, séparés par la large bande noire.

Avec un tel dos, le Pixel se fait remarquer de loin. Mais à l'avant aussi on assiste à quelques changements. Le poinçon qui abrite la caméra frontale quitte le coin supérieur gauche de la dalle pour se positionner dans l'axe, alors que les bordures autour de l'écran sont légèrement plus fines.

Écran

Les deux dalles reposent sur la technologie OLED. Les amateurs de format compact seront ravis des 6 pouces du Pixel 5, alors que la diagonale de 6,4 pouces du Pixel 6 sera préférée par les utilisateurs en désir d'un plus grand affichage. Ce dernier arbore un format discrètement plus allongé avec un ratio 20:9, contre 19,5:9 sur le Pixel 5.

Le Pixel 6 dispose d'une définition 2400 x 1080 pixels et le Pixel 5 de 2340 x 1080 pixels. Comme il est plus grand, le Pixel 6 propose ainsi une densité de pixels plus faible que celle du Pixel 5 (411 pixels par pouce contre 432 pixels par pouce). La fréquence de rafraichissement atteint 90 Hz sur les deux modèles, le tout avec une prise en charge du HDR10+ et de la fonctionnalité Always-on.

Performances

C'est l'un des points sur lequel le Pixel 6 est très attendu puisque pour la première fois, Google équipe l'un de ses appareils d'une puce “maison” développée avec l'aide de Samsung. Ce SoC, baptisé Google Tensor, est gravé dans une finesse de 5nm et devrait se montrer à la fois très performant et économe en énergie. Surtout qu'on imagine que Google a optimisé son Pixel 6 aux petits oignons pour exploiter au mieux la puce, étant donné que celle-ci répond à un cahier des charges imposé par le groupe américain lui-même.

De son côté, le Pixel 5 se contente d'un SoC milieu de gamme de l'année dernière, le Snapdragon 765G 5G de Qualcomm, qui ne peut évidemment pas rivaliser avec une puce haut de gamme de cette année. Le Pixel 5 tourne de manière très fluide et peut lancer n'importe quel Android bien sûr, mais une différence se fera ressentir, surtout sur le long terme. Google communique sur des performances du Pixel 6 supérieures jusqu'à 80% à celles du Pixel 5, alors qu'on assiste généralement à une hausse de l'ordre de 30% d'une génération sur l'autre.

En ce qui concerne la mémoire, Google offre la même quantité de RAM (8 Go) et de stockage (128 Go), mais le Pixel 6 jouit de technologies plus avancées que le Pixel 5 : LPDDR5 contre LPDDR4 pour la mémoire vive et UFS 3.1 contre UFS 2.1 pour la mémoire interne.

Les Pixel 5 et Pixel 6 sont bien sûr tous les deux compatibles 5G.

Batterie, autonomie et recharge

On a souvent reproché aux Pixel leur autonomie très juste, Google s'est enfin emparé du problème. Des efforts ont été consentis d'abord sur le Pixel 5 et sa batterie d'une capacité de 4080 mAh, le Pixel 6 va encore plus loin avec un accumulateur de 4600 mAh, qui couplé à la puce Tensor, devrait garantir une autonomie confortable, plus que sur le Pixel 5 en tout cas.

Et la recharge filaire devient plus rapide sur le Pixel 6, capable de recevoir une puissance de 30W, contre seulement 18W pour le Pixel 5. Une trentaine de minutes suffit à recharger de 0 à 50% le Pixel 6 malgré la présence d'une grosse batterie. La recharge sans fil s'améliore également d'une génération à l'autre, passant de 12W à 21W du Pixel 5 au Pixel 6. Mais attention, seul le nouveau Pixel Stand permet de profiter de ces 21W, toute autre station de charge étant bridée à 12W avec ce mobile.

Appareil photo

Google incorpore sur le Pixel 6 un capteur principal Quad Bayer de 50 MP avec technologie Octa PD, qui dispose d'une largeur de pixel de 1,2 μm pour bien capter la lumière et d'une ouverture de f/1,85. Il vient remplacer l'optique du Pixel 5, un capteur de 12,2 MP, f/1.7 et 1.4 µm. La stabilisation optique et l'autofocus laser sont disponibles dans les deux cas. Googler évoque la “capture de 150% de lumière en plus” sur le Pixel 6.

L'objectif ultra grand-angle évolue aussi. De 16 MP, f/2.2, 1.0 µm et un champ de vision de 107° sur le Pixel 5, on retrouve un capteur de 12 MP, f/2.2, 1.25 µm et un champ de vision élargi à 114° sur le Pixel 6.

Pour la vidéo, pas de grands changements entre les deux itérations, avec la possibilité de filmer en 4K à 30 ou 60 images par seconde et en 1080p jusqu'à 240 images par seconde pour les effets de ralenti sur l'un comme sur l'autre.

Google réutilise le même capteur photo avant sur le Pixel 6 que sur le Pixel 5 : 8 MP, f/2.0, 1.12 µm.

En guide de nouveautés par rapport au Pixel 5 sur la photo, le Pixel 6 propose une fonctionnalité anti-flou pour prendre des clichés avec des visages propres même dans des conditions difficiles. Le mode Mouvement va améliorer les photos prises lorsque l'on se déplace, alors que Real Tone va mettre en valeur les individus sur leur photo, sublimant notamment leur peau. Et avec la gomme magique de Google Photos, il devient possible d'effacer certains éléments d'arrière-plan indésirables sur un cliché.

Logiciel

Le Pixel 6 sort directement sous Android 12, la toute nouvelle mouture du système d'exploitation mobile de Google. Le Pixel 5 embarque nativement Android 11, mais devrait très prochainement basculer vers Android 12 par le biais d'une mise à jour. Selon toute logique, le Pixel 6 sera supporté une année de plus que le Pixel 5 pour les updates annuels de fonctionnalités et les patchs de sécurité mensuels.

Le Pixel 6 bénéficie de quelques exclusivités en termes de fonctionnalités. La puce Tensor permet de décupler les capacités de machine learning, qui sert comme sur les derniers iPhone à apprendre de l'utilisation du smartphone par l'utilisateur pour s'adapter et améliorer l'autonomie. Couplé à des améliorations logicielles, le SoC donne aussi accès à des options supplémentaires pour l'appareil photo et améliore la traduction automatique et la reconnaissance vocale.

Enfin, le Pixel 6 est encore plus sécurisé que le Pixel 5 grâce à la combinaison de Google Tensor, de la clé de sécurité TITAN M2 et du logiciel.

Prix

Le Pixel 6 est disponible à partir de 649 euros, avec trois mois d'abonnements à YouTube Premium et Google One offerts. La précommande (jusqu'au 27 octobre 2021) donne aussi droit à un casque sans fil à réduction de bruit Bose 700. Une offre vraiment intéressante et un rapport qualité-prix attractif, ce dont on ne s'attendait pas forcément avec Google sur le marché des smartphones.

Le Pixel 5 quant à lui n'est plus officiellement commercialisé sur le Google Store, mais il est toujours possible de l'acquérir auprès de revendeurs. A son prix de sortie de 629 euros, il ne vaut clairement pas le coup face au Pixel 6. Mais si vous parvenez à l'obtenir à tarif réduit, il pourrait s'agir d'une bonne affaire tant le smartphone a encore tant à donner.