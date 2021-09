Pixel 6 : le processeur Tensor pourrait être l’un des plus puissants sur Android

De nouvelles informations ont été dévoilées à propos du processeur Tensor des Google Pixel 6 et 6 Pro, la puce maison du géant américain pour ses flagships. Elle pourrait faire partie des plus performantes sur Android.

Nos confrères de XDA Developers ont récemment pu échanger avec une source qui possèderait un exemplaire du Pixel 6 Pro, et ce dernier a dévoilé de nombreux nouveaux détails à son sujet. En plus d’en savoir davantage sur sa fiche technique, XDA Developers a été en mesure de corroborer certaines informations concernant la puce Tensor.

Il y a quelques jours, le processeur Tensor du Pixel 6 Pro a été repéré sur le benchmark Geekbench 5, et le listing a dévoilé des nouveautés intéressantes qui vont probablement permettre à la puce de faire partie des meilleurs processeurs sur Android. Nous savions que la puce fabriquée par Samsung s’annonçait très proche de l’Exynos 2100 des Galaxy S21, mais sa configuration serait légèrement différente.

La puce Tensor offrirait deux cœurs haute performance

Contrairement aux processeurs Exynos et Snapdragon haut de gamme classiques, qui utilisent tous les deux une configuration 1+3+4 avec un cœur principal, trois cœurs intermédiaires et 4 cœurs basse consommation, la nouvelle puce Tensor de Google utiliserait, elle, une configuration 2+2+4 avec deux cœurs haute performance à 2.80 GHz, 2 cœurs à 2.25 GHz et 4 cœurs à 1.80 GHz.

Contrairement aux prochains Exynos 2200 et Snapdragon 898, nous n’aurions pas droit à la nouvelle architecture ARM v9 qui promet environ 30 % de performances supplémentaires, puisque la puce Tensor serait toujours basée sur la huitième génération. La puce Tensor serait donc la première à offrir deux cœurs haute performance Cortex-X1, alors que l’Exynos 2100 et le Snapdragon 888 n’en utilisent qu’un seul. La partie GPU serait assurée par une puce Mali-G78 cadencée jusqu'à 848 MHz.

XDA Developers est également en mesure de confirmer que le processeur est accompagné d’un modem 5G de Samsung, l’Exynos 5123. On sait également que le smartphone sera proposé avec 12 Go de RAM, une première sur un appareil Pixel. La fiche technique exacte des deux Pixel 6 et 6 Pro devrait se préciser dans les semaines à venir à mesure que nous approchons du lancement des précommandes le 19 octobre prochain.

Source : XDA