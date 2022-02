Pixel 6 : la mise à jour de février 2022 coupe le Wi-Fi de certains smartphones

Les Pixel 6 viennent de recevoir la mise à jour de février 2022. Avec ce patch, Google corrige une poignée de bugs apparus sur les smartphones. Mais, malheureusement, le firmware détraque la connexion Wi-Fi de certaines unités.

Il y a quelques jours, Google a déployé la mise à jour de février 2022 sur ses Pixel, et notamment sur la gamme des Pixel 6. Ce nouveau firmware contient le patch de sécurité Android mensuel, qui comble une poignée de failles repérées dans le code source du système d'exploitation.

La mise à jour corrige aussi une série de bugs apparus sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. D'après le changelog publié par Google, le firmware propose un correctif pour un bug qui provoque “un redémarrage de votre téléphone lors de l'utilisation de l'appareil photo”, des problèmes de lecture de fichiers audio avec des appareils connectés en Bluetooth et une défaillance avec le clavier virtuel, qui est parfois inaccessible.

La dernière mise à jour des Pixel 6 fait planter le Wi-Fi

Malheureusement, la mise à jour ne se contente pas de régler les bugs, elle en provoque aussi un nouveau. D'après les témoignages récoltés par nos confrères d'Android Authority, le firmware fait aussi planter la connexion Wi-Fi de certains Pixel 6 et 6 Pro.

Sur Reddit, Twitter et sur les forums d'assistance de Google, on trouve de nombreux utilisateurs qui se plaignent de coupures de Wi-Fi après l'installation de la mise à jour de février. “Après la mise à jour de février sur mon Pixel 6 Pro, le Wi-Fi ne s'allume plus. J'ai redémarré et cela a fonctionné temporairement jusqu'à ce que le téléphone soit verrouillé”, avance un internaute sur un forum officiel de Google.

De fait, il semble qu'un redémarrage ne soit qu'une solution temporaire. “La mise à jour de février vient de casser le Wi-Fi sur mon Pixel 6. Impossible d'activer le Wi-Fi et le redémarrage n'aide pas non plus”, abonde un utilisateur sur Twitter. Sur Reddit, un internaute affirme que le bouton d'activation du Wi-Fi s'active mais que le réseau ne se connecte jamais.

Ce n'est pas la première fois qu'une mise à jour Google détraque les Pixel 6. Fin 2021, le firmware de décembre avait provoqué une kyrielle de dysfonctionnements avant que le géant de Mountain View ne corrige le tir. Espérons que Google ne tarde pas à proposer un énième correctif sur ses smartphones haut de gamme, qui enregistrent des ventes record mais accumulent les bugs logiciels.

Source : Android Authority