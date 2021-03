Pixel 6 : Google permettrait de filmer en 4K avec le capteur selfies

Avec le Pixel 6, Google permettrait aux utilisateurs d'enregistrer des vidéos en 4K avec la caméra frontale. C'est en tout cas ce que laisse penser la dernière mise à jour de l'application Camera destinée aux Pixel. Dans la foulée, la fuite révèle la présence d'un trou placé sur le centre haut de l'écran.

En fouillant dans le code de l'APK de Google Camera 8.2, nos confrères de 9to5Google ont déniché plusieurs indices concernant les fonctionnalités qui seront intégrées aux Pixel 6. Le média a en effet trouvé plusieurs mentions à “Oriole” et “Raven”, les noms de code attribués à la future gamme.

Tout d'abord,, une ligne de code suggère que le Pixel 6 permettra d'enregistrer des vidéos en 4K en utilisant la caméra pour les selfies. Pour mémoire, le Pixel 5 ne permet de filmer qu'en 1080p en 30 images par seconde. D'après 9to5Google, le géant de Mountain View a décidé de lever les restrictions imposées à la caméra frontale. Par contre, l'APK de Google Camera 8.2 ne révèle pas si Google ambitionne d'augmenter la quantité d'images enregistrée par seconde.

Google va placer le poinçon au centre de l'écran des Pixel 6

Ensuite, une ligne confirme la présence d'un écran troué. Après avoir adopté l'encoche, Google s'est tourné sur l'écran avec poinçon en 2019 avec les Pixel 4. La marque restera fidèle à ce design. Par contre, le poinçon serait désormais relocalisé au centre de la partie supérieure de l'écran plutôt que dans l'angle gauche. C'est aussi le cas sur le Pixel 5a, le prochain milieu de gamme de Google. Ce smartphone abordable est attendu dès le 11 juin 2021. Cette nouvelle disposition devrait obliger Google à déplacer les indicateurs d'heure et de notification à l'extrême gauche de l'écran.

Pour rappel, Google ne devrait pas dévoiler les Pixel 6 avant l'automne prochain. D'ici là, le fabricant californien pourrait encore changer d'avis sur les fonctionnalités apparues dans l'application Camera. Comme toujours, on vous conseille donc de prendre cette fuite avec des pincettes.On vous en dit plus dès que possible sur les prochains fleurons de Google. En attendant, on attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : 9to5Google