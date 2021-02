Google Pixel 6 : le constructeur pourrait enfin changer de capteur principal

Le Google Pixel 6 est encore inconnu au bataillon. Pour autant, les premières informations à son sujet commencent à circuler sur la toile. D'après le leaker TheGalox, le prochain flagship pourrait être équipé d'un Sony IMX800, le plus grand capteur photo développé pour les smartphones.

Comme vous le savez peut-être, Google utilise le même capteur principal sur ses Google Pixel depuis des années. En effet, le constructeur ne jure que par le capteur Sony IMX363 depuis le lancement des Google Pixel 2 en 2017. La firme de Mountain View est parvenue à afficher d'excellentes performances au fil des années grâce à un traitement d'image aux petits oignons.

Comme on peut par exemple le constater sur ces photos prises avec le Pixel 5 et Pixel 4a, Google fait des miracles avec une pointe d'algorithme et de l'apprentissage automatique (machine learning). C'est cette particularité qui permet aux smartphones du constructeur de figurer parmi les meilleurs photophones, et ce malgré un capteur qui n'est plus tout jeune.

Seulement, il s'avère que le géant californien pourrait changer ses habitudes avec le Pixel 6. D'après le leaker reputé TheGalox, Google a opté pour un nouveau capteur principal pour son prochain flagship. Au revoir donc le Sony IMX363. Se pose alors une autre question : à quel capteur peut-on s'attendre ?

Yes Google, finally a new camera sensor on your new Flagship 😌 — Anthony (@TheGalox_) February 23, 2021

À lire également : Google Pixel 5a – découvrez les premières photos et infos sur le smartphone

L'IMX800 de Sony est un candidat potentiel

Plusieurs hypothèses s'offrent à nous. Plusieurs rumeurs affirment que Google pourrait opter pour le prochain capteur de Sony, le IMX800. Il s'agit du plus grand capteur photo pour smartphone jamais conçu. On devrait notamment le retrouver sur le Huawei P50. Ce capteur serait le premier à afficher une diagonale d'un pouce (13,2 x 8,8 mm). Reste qu'en raison de sa taille imposante, l'utilisation de ce capteur demanderait à Google de modifier la position de certains composants internes. Un détail qui pourrait freiner le constructeur.

Autre hypothèse, la firme de Mountain View pourrait se tourner vers le IMX555 de Sony, un capteur qui fait ses preuves sur les Galaxy S20. Avec ses photosites de 1,8 µm (contre 1,55 µm pour le IMX363), ce capteur permettrait au Pixel 6 d'emmagasiner plus de lumière et d'offrir in fine des clichés de meilleure qualité. C'est d'ailleurs pour la taille de ses photosites que Google avait opté pour le IMX363 en 2017, l'un des principaux avantages de cette caractéristique étant de pouvoir travailler plus efficacement les images en post-traitement.

Source : Android Headlines