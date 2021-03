Google Pixel Fold : cette vidéo imagine à quoi ressemble le smartphone pliable

Le Pixel Fold, l'hypothétique et mystérieux smartphone pliable de Google, continue de faire parler de lui. Sur base des fuites, un designer a mis au point une vidéo de présentation 3D du smartphone. Ce Pixel pliable se rapproche beaucoup du Z Fold 2 de Samsung.

Comme la plupart des constructeurs, Google travaille sur un smartphone pliable. Dès 2019, le géant de la recherche a confirmé qu'un projet de Pixel pliable était en développement. En s'appuyant sur les écrans OLED pliables de 7,6 pouces fournis par Samsung, la firme de Mountain View aurait déjà mis au point plusieurs prototypes en interne.

Alors que les rumeurs concernant le smartphone pliable de Google se multiplient, Waqar Khan, graphiste et designer de talent, a publié une vidéo 3D imaginant le design du terminal sur YouTube. La séquence est intitulée “Google Pixel Fold”. D'après l'informateur Jon Prosser, il s'agit en effet du nom choisi par Google pour le moment.

Sur le même sujet : Samsung fournirait des écrans pour les futurs smartphones pliables de Google, Xiaomi et Oppo

Un Pixel pliable inspiré du Galaxy Z Fold 2

Comme on peut le voir ci-dessous, le Pixel Fold est très ressemblant au Galaxy Z Fold 2, le dernier smartphone pliable de Samsung. Le smartphone est construit autour d'un imposant écran pliable marqué d'un poinçon qui se replie vers l'intérieur. Notez par contre l'absence d'écran secondaire pour les notifications.

Sur la face arrière, on aperçoit un double capteur photo logé dans un bloc carré façon Pixel 5. Un lecteur d'empreintes digitales est visible au centre du dos. Pour mettre au point ces rendus, Waqar Khan s'est uniquement basé sur les dernières fuites apparues sur la toile. On vous invite donc à ne pas prendre la vidéo pour argent comptant.

Pour l'heure, on ignore quand Google présentera le Pixel Fold. Il se murmure que la firme américaine lancerait un nouveau smartphone, dont le nom est encore un mystère, lors d'une conférence le 11 juin 2021. Tous les regards se sont fort logiquement tournés vers le Pixel 5a, le futur milieu de gamme de la marque. Pourrait-il plutôt s'agir du Pixel Fold ? On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.