Pixel 6 : Google équiperait son module photo d’un stabilisateur gimbal

Une rumeur dévoile certaines des nouveautés attendues en photo dans le Pixel 6 de Google. La principale nouveauté est l’intégration d’un stabilisateur optique de type gimbal, pour éliminer plus encore les mouvements parasites et améliorer la netteté des photos et des vidéos. Un capteur plus gros et un processeur d’image avec intelligence artificielle seraient également prévus.

Si vous regardez aujourd’hui le classement DxOMark des meilleurs smartphones en photographie, vous ne retrouvez aucun Pixel dans les 20 premières places. Vous retrouvez des Huawei, bien entendu, des iPhone, des Galaxy, des Mi, des Honor, un Find (le Find X2 Pro), ainsi qu’un intrus, le Vivo X50 Pro+ (version améliorée du Vivo X51 que nous avons testé en fin d’année dernière).

Le X50 Pro+ est l’un des rares smartphones dotés d’un stabilisateur gimbal. C’est certainement l’une des raisons qui lui permettent de chiper la 6e place du classement à l’iPhone 12 Pro Max, lequel est pourtant équipé d’un stabilisateur de pointe. Notez d’ailleurs que le X60 Pro, dévoilé dans le courant du mois de mai 2021, est équipé d’un stabilisateur gimbal plus perfectionné encore.

Un stabilisateur gimbal arriverait dans le Pixel 6

Pour revenir au top des comparateurs, Google aurait décidé de muscler son jeu en photo avec le Pixel 6. Plus question de jouer les petits bras comme à l’époque du Pixel 3 et de son capteur photo unique, certes très bon, mais pas omnipotent non plus. Un leaker dévoile sur Twitter quelques-unes des nouveautés que la firme de Mountain View aurait prévues. La principale de ces nouveautés est l’intégration d’un stabilisateur de type gimbal, comme sur le X50 Pro+ et le X60 Pro. C’est la promesse de photos et de vidéos plus nettes.

Pixel 6 stuff Gimbal like steady cam mode

Bigger Samsung sensor, Google custom NPU and ISP -> better than pixel 5

Big improvements in video — Tron ❂ (@FrontTron) May 26, 2021

Autre nouveauté, Google aurait commandé à Samsung un nouveau capteur photo principal plus large, avec des pixels plus gros. Nous pensons que la définition par défaut devrait rester sensiblement la même (12 mégapixels). Mais leur nombre effectif serait plus important (50 mégapixels comme le Mate 40 Pro) pour être combinés (technologie Quad Bayer) et créer des pixels pour larges. A titre de comparaison, ceux du Pixel 5 mesurent 1,4 micron et ceux de l’iPhone 12 Pro Max 1,7 micron. Google aurait aussi travaillé avec Samsung pour créer un processeur d’image (le processeur qui transforme les signaux de lumières en photo) avec un coprocesseur neural. Le leaker affirme qu’il serait plus efficace que celui du Pixel 5. Enfin, des améliorations en vidéo sont à attendre, certainement grâce aux apports que nous venons de lister.