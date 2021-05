Pixel 6 et 5a : on en sait plus sur les caractéristiques des smartphones de Google

Dans une interview Mobile Tech Podcast, le célèbre leaker Max Weinbach d’Android Police a dévoilé de nouvelles informations concernant la future gamme Pixel 6 de Google, mais aussi sur le Pixel 5a, dont l’annonce est imminente.

Il y a quelques jours, nous découvrions le nouveau design des Pixel 6 et 6 Pro. Cette année, il semble que Google ait revu en profondeur ses flagships, puisqu’il va non seulement les relooker, mais également améliorer significativement leur fiche technique par rapport aux années précédentes.

En effet, on sait par exemple que la gamme Pixel 6 sera équipée de meilleurs capteurs photo, et que la version Pro sera équipée d’un périscope. Ce dernier devrait offrir un zoom optique 5X, si on en croit les dernières fuites. Max Weinbach a dévoilé davantage d’informations concernant leurs caractéristiques dans une interview lors du Mobile Tech Podcast.

Les Pixel 6 et 6 Pro seront des smartphones haut de gamme

D’après Max Weinbach, les Pixel 6 et 6 Pro seront tous deux équipés d’un processeur maison de Google, nommé « Whitechapel » en interne. Il aurait les performances d’un Snapdragon 870, qu’on peut par exemple trouver sur un POCO F3. La puce aurait également un NPU (puce dédiée à l’IA) et un ISP (puce dédiée au traitement photo) intégrés, également confectionnés sur mesure. On devrait donc s’attendre à des améliorations significatives dans ces domaines.

Enfin, nous apprenons que le Pixel 6 offrira un écran OLED 120 Hz FHD+ avec une batterie de 4500 mAh, tandis que la version Pro sera équipée d’un écran OLED 120 Hz QHD+ avec une batterie de 5000 mAh. Pour l’instant, nous ne savons pas si les téléphones feront exactement la même taille, même si on pense que la version Pro sera soit plus grande, soit plus épaisse. Les deux smartphones pourraient être dévoilés le 30 septembre prochain.

Enfin, Max Weinbach confirme qu’il ne faut pas s’attendre à de grands changements sur le Pixel 5a par rapport au Pixel 4a de l’année dernière. Malheureusement pour les fans français du géant américain, le smartphone ne devrait pas être commercialisé ici. Il faudra donc patienter jusqu’à l’arrivée des Pixel 6 et 6 Pro en fin d’année.

Source : Mobile Tech Podcast with tnkgrl Myriam Joire