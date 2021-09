Pixel 6 : Google offre déjà des réductions sur ses futurs smartphones

Les Pixel 6 ne seront pas annoncés avant plusieurs semaines que Google offre déjà des réductions sur ses smartphones. Dans certains pays, la marque offre un code promotionnel, uniquement valable sur ses futurs smartphones, à l'achat de n'importe quel produit sur sa boutique en ligne. Google met visiblement le paquet pour faire parler de ses téléphones.

La campagne de communication augurant l'arrivée des Pixel 6 bat son plein. Récemment, Google a fait parler de ses nouveaux smartphones par le biais d'une étonnante campagne marketing impliquant des chips et d'une série de vidéos promotionnelles. La marque américaine met tout en oeuvre pour préparer le terrain à ses nouveaux téléphones.

Dans certains pays, Google offre même des réductions de prix sur les Pixel 6. Comme l'ont remarqué nos confrères de 9to5Google, le géant de Mountain View offre une réduction de prix à l'achat de n'importe quel accessoire sur le Google Store. C'est plutôt surprenant.

Google offre des bons de réduction sur ses futurs Pixel 6

En Australie, au Japon et à Taïwan, les internautes qui achètent quelque chose en ligne dans le courant du week-end du 25 septembre 2021 obtiendront une remise sur le futur Pixel 6. Par exemple, les consommateurs australiens obtiennent une remise de 70 dollars valable uniquement sur le Pixel 6 standard ou le Pixel 6 Pro.

Au Japon et à Taïwan, Google offre une remise sur les futurs Pixel 6 et sur le Pixel 5a. Dans chaque pays, Google fournit un code promotionnel d'une durée limitée. Ce code expire le 31 décembre prochain pour les utilisateurs en Australie. Il n'est pas impossible que d'autres pays bénéficient de ce programme de réduction dans les jours à venir.

On ignore encore complètement le prix des Pixel 6. Cette année, le fabricant devrait annoncer une foule de nouveautés orientées haut de gamme, comme le lecteur d'empreintes sous l'écran. Dans ce contexte, de nombreux observateurs tablent sur un prix de départ plus élevé. Sans surprise, le Pixel 6 Pro devrait être plus cher que le modèle standard.

Pour mémoire, Google devrait lever le voile sur les Pixel 6 dans le courant du mois d'octobre 2021. Les fuites tablent sur une annonce autour du 19 octobre. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations sur les Pixel 6, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : 9to5Google