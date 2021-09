Pixel 6 : Google dévoile une première vidéo officielle et tease la date de lancement

Google vient de mettre en ligne une première vidéo officielle des Pixel 6. La séquence montre pour la première fois le design des smartphones en conditions réelles. En parallèle, une publicité publiée par Google sur Instagram a subtilement teasé la date de lancement de la gamme.

Lassé que ses smartphones n'apparaissent sur la toile des mois avant la sortie, Google a décidé de prendre le taureau par les cornes cette année. Dès l'été, la marque a dévoilé officiellement le design et une partie de la fiche technique de ses Pixel 6. Google a même confirmé l'existence d'une édition Pro.

Cette année, le géant de Mountain View propose un design radicalement différent des précédentes générations. Les Pixel 6 se distinguent grâce à un look hors norme, avec bloc photo original et écran troué. Google place tous les capteurs photo dans une large bande métallique qui s'étend sur toute la face arrière du smartphone.

Google va-t-il présenter les Pixel 6 le mardi 19 octobre 2021 ?

Poursuivant sur sa lancée, le groupe américain a mis en ligne une publicité qui montre les Pixel 6 en conditions réelles. Jusqu'ici, Google n'avait encore dévoilé que des rendus 3D des Pixel 6. La séquence met en scène plusieurs personnes qui utilisent des Pixel 6 dans leur vie quotidienne. Google en profite pour teaser les fonctionnalités de la gamme, dont l'appareil photo, qui s'annonce comme toujours de haut vol. “Et si votre téléphone vous voyait pour qui vous êtes ?”, déclare la marque dans la vidéo.

En parallèle, Google a publié une publicité montrant des Pixel 6 sur son compte Instagram officiel. L'image met en avant l'interface Android 12, la nouvelle mise à jour du système d'exploitation. Si vous regardez de près, vous remarquez que la date du mardi s'affiche à l'écran des téléphones.

On suppose que Google pourrait faire référence à la date de présentation des Pixel 6. Récemment, l'informateur Jon Prosser a assuré que Google comptait lancer les précommandes de ses nouveaux fleurons dès le 19 octobre 2021. Il s'agit justement d'un mardi. La marque pourrait-elle ouvrir les précommandes dans la foulée de la conférence de présentation ? On vous en dit plus dès que possible sur le sujet. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.