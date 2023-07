Google va exploiter l’Intelligence artificielle des Pixel pour lutter contre le démarchage publicitaire

Google est en train de peaufiner la nouvelle fonctionnalité Call Screen. Elle est encore en phase de test, mais ne devrait pas tarder à être déployée sur les Pixel les plus récents.

Google travaille depuis plusieurs semaines sur une fonctionnalité relative à l’Ecran d’appel (Call Screen). Elle ne concerne dans un premier temps que les utilisateurs de smartphones Pixel 6 ou des appareils plus récents de la gamme. certains de nos utilisateurs aux États-Unis sur les appareils Pixel 6 et plus récents. Non seulement le nouvel écran d’appel va changer d’interface, mais de plus il tirera pleinement parti des capacités en Intelligence artificielle de la puce Tensor qui équipe les Pixel.

Le Community Manager de Google détaille le fonctionnement de ce nouvel outil sur le forum de la compagnie : « dans les prochains mois, nous allons déployer une version bêta de Call Screen pour certains utilisateurs aux États-Unis […] Lorsqu’ils recevront un appel, ils remarqueront une série d’invites vocales plus naturelles qui leur permettra de déterminer qui appelle et pourquoi ».

Les Pixel vont faire appel à l’IA pour lutter contre le harcèlement publicitaire

Au-delà d’améliorer l’ergonomie de l’OS, l’objectif avoué est d’éradiquer les appels indésirables, ce qui, dans les termes de la compagnie, « vous permettra de regagner du temps et de la tranquillité d’esprit ». La fonctionnalité appelée Call Screen est l’une des spécificités des smartphones Pixel. En plus de personnaliser votre expérience d’appel, elle se propose d’identifier votre correspondant avant même de décrocher. Google n’est pas le seul fabricant de smartphones à vouloir minimiser la gêne occasionnée par le démarchage publicitaire.

Apple, le grand ennemi, a opté pour une technologie un peu différente, basée Siri, qui répondra aux appels à votre place et vous aidera pendant vos conversations. Il sera ainsi possible de donner des ordres à l’assistant personnel intelligent maison pendant vos conversations. Il semblerait cependant que la technologie de la firme de Cupertino soit un peu moins avancée. Si la compagnie s’est vue accorder le brevet, rien n’indique qu’elle est concrètement en train de la tester sur iOS.