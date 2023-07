Un membre de Twitter a révélé le prix probable du nouveau smartphone de Google, le Pixel 8. Malheureusement, une énième augmentation des prix est à prévoir.

Un écran de 6,17 pouces plus petit que celui des Pixel 7 et 7 Pro, une puce Tensor G3, un capteur photo principal à 50 MP, Android 14 : on sait déjà beaucoup de choses concernant le Pixel 8 et sa déclinaison Pro. Cela dit, il est un point sur lequel le doute subsiste encore : les tarifs de cette nouvelle génération de Pixel.

Le membre de Twitter Yogesh Brar a dévoilé plus de détails concernant les futurs smartphones de Google, et plus spécifiquement, sur leur prix de vente. Selon lui, les Pixel 8 seront proposés à un prix se situant entre 649 et 699 €. Pour rappel, son devancier, le Pixel 7 donc, était initialement vendu à 649 €. L’écart de prix entre le Pixel 7 et le Pixel 8 à leur lancement pourrait être de l’ordre des 8 %, et selon Yogesh, le prix du modèle le plus récent augmentera de 50 à 100 $.

Les Pixel 8 intégreront un lecteur d’empreinte à ultrason

Comme Google accorde actuellement une remise de 100 ou 150 € (selon que vous achetez le Pixel 7 ou le Pixel 7 Pro), la différence de prix entre les deux modèles sera de l’ordre de 18 %. Cette augmentation des prix n’est une surprise pour personne, les plus grands fabricants de smartphones annonçant depuis des mois que les prix n’allaient pas cesser de grimper. La tendance est visible d’une itération à l’autre. Au lancement, le Pixel était proposé à 509 €, soit 50 € de plus que le Pixel 6 a.

Google Pixel 8 – 6.17" FHD+ OLED, 120Hz

– Google Tensor G3 SoC

– 8GB RAM, 128/256GB storage

– Camera: 50MP (GN2) (OIS) + 12MP UW

– Selfie: 11MP

– Android 14

– Ultrasonic FP

– 4,485mah battery, 24W wired/ 12W wireless Launch: Early October

Price: $649/699 — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) July 10, 2023

Ce constat inflationniste vaut aussi bien pour Google et Samsung que pour Apple. Il se murmure ainsi que le prix du toujours hypothétique iPhone 15 Ultra pourrait dépasser les 2000 €. La plupart des spécifications annoncées par Yogesh Brar confirment les rumeurs qui couraient jusqu’à maintenant concernant le Pixel 8. Il mentionne cependant un lecteur d’empreinte à ultrason, qui représenterait une véritable innovation comparée au scanner optique auquel tout le monde s’attendait… et qui justifierait l’augmentation de prix. Toutes ces informations sont bien évidemment à prendre au conditionnel, et nous devrons patienter jusqu’à la mi-octobre pour confirmer leur véracité.