Pixel 6 et 6 Pro : Google va offrir un casque Bose Headphones 700 pour les précommandes

Alors que les Pixel 6 et 6 Pro ne seront dévoilés officiellement que demain à 19 heures, Dealabs a déjà confirmé ce que compte offrir Google avec ses smartphones pour les précommandes.

D’après les informations de Dealabs, Google prévoit d’offrir un casque Bose Headphones 700 pour toute précommande des Pixel 6 et 6 Pro du 19 octobre au 27 octobre. Nous avions déjà vu en Allemagne que Google allait également proposer le même bonus de précommande, l’arrivée de l’offre en France est donc une très bonne nouvelle.

Le Bose Headphones 700, bien qu’il ait déjà deux ans, est un excellent casque qui propose la réduction de bruit active. Il est actuellement en vente en France aux alentours de 300 euros. Il s’agit donc d’un excellent cadeau de la part de Google, même si on aurait préféré le nouveau Bose QuietComfort 45.

Les caractéristiques techniques sont toutes confirmées

En plus de confirmer le bonus de précommande, Dealabs a également publié toute la fiche technique des smartphones. Elle vient confirmer toutes les informations qui avaient fuité précédemment, mais dévoile également quelques spécificités dont nous n’avions pas connaissance.

En effet, Google promet par exemple une autonomie de 24 heures sur son Pixel 6 avec la batterie de 4614 mAh, et 48 heures avec l’ultra économiseur de batterie. On apprend également que la caméra principale de 50 MP sera capable de réaliser un zoom haute résolution jusqu’à 7x. Nous avons également désormais la confirmation que le smartphone est compatible avec le Wi-Fi 6E (802.11 ax) et le Bluetooth 5.2.

Vous devrez réclamer votre casque deux semaines après l’achat

Pour rappel, les Pixel 6 et 6 Pro seront respectivement proposés à 649 euros et 899 euros. Deux coloris seront disponibles pour le Pixel 6, Noir Carbone et Gris Océan, tandis que le Pixel 6 Pro n’aura lui droit qu’à un seul coloris : Noir Carbone. Google a donc malheureusement décidé de ne pas proposer tous les coloris en France.

Pour recevoir un casque Bose Headphones 700, il vous faudra commander un des deux smartphones chez un revendeur participant avant le 28 octobre. Parmi eux, on retrouve le Google Store, Fnac, Darty, Boulanger, Bouygues Telecom, B&You, SFR, Red, Orange et Sosh. Comme d’habitude, vous ne recevrez pas le casque directement avec le smartphone. Vous devrez soumettre une demande de Récompense entre 14 et 45 jours après l'achat du smartphone, et bien suivre les étapes détaillées dans les conditions de l’offre.

Source : Dealabs